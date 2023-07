¿Cómo empezar a publicar en Threads? La nueva app de Meta que competiría con Twitter

Threads es una aplicación que competirá directamente con Twitter, debido a que su interfaz es muy similar a la aplicación de "pajarito azul".

Si ya tienes instalada la app y quieres comenzar a publicar en ella, aquí te enseñamos a cómo lograrlo.

Si ya tienes instalada la aplicación de Threads en tu celular, entonces lo único que deberás hacer es abrir tu cuenta. Para ello, de forma automática Threads iniciará sesión con tu cuenta de Instagram, ya que esta aplicación fue construida por el equipo de la app de fotos y videos.

Una vez que hayas iniciado sesión y siguieras a las personas que te interesaban, entrarás a nueva página, la cual será tu Home. Ahí podrás ver los "hilos" de las personas que sigues en esta nueva red social.

Si quieres comenzar a publicar en Threads, lo único que deberás hacer es dirigirte al icono que está en medio de la pantalla, el cual es un pequeño recuadro con una pluma. Al presionar ahí te abrirá una nueva pestaña que dice "Nuevo hilo". Lo único que deberás hacer es escribir lo que a ti se te ocurra y cuando esté lista tu publicación, deberás dar clic en "Publicar", opción que se encuentra en la parte inferior derecha.

Una vez publicado tu hilo, este aparecerá en tu perfil y tus seguidores podrán verlo en su Home.

Es importante saber que tus "hilos" deben contar con ciertas características. En primera instancia tus publicaciones deben ser de hasta 500 caracteres y tendrás la posibilidad de incluir enlaces, fotos y videos de hasta cinco minutos de duración si así lo deseas.

En caso de que quieras compartir tus publicaciones, podrás hacerlo directamente en tus historias de Instagram o bien copiar el enlace para compartirlo en otras plataformas. Para compartir el enlace de tu publicación deberás presionar el icono que parece un avión de papel y elegir la opción que desees, ya sea agregar a tu historia de Instagram, publicar en el feed, copiar el enlace o compartir mediante alguna de las plataformas que te aparecen en esa opción.

Por otro lado, si no te gustó tu publicación, no te preocupes, puedes eliminarla dándole clic en los tres puntitos que aparecen de lado derecho de la publicación y dar clic en "Eliminar". Asimismo, puedes decidir quién responder a tu hilo u ocultar el recuento de Me Gusta.