Comisión del INE fija condiciones a 'corcholatas' para recorridos por México

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó medidas cautelares para exhortar a las "corcholatas" a que no incurran en actos anticipados de campaña durante sus recorridos por el país.

Por unanimidad, la comisión señaló que si bien no puede ordenar la suspensión de estos recorridos, sí determinaron implementar una tutela preventiva para que estos eventos se apeguen a los límites constitucionales.

La resolución establece que las "corcholatas" no podrán hacer llamados expresos al voto, ni posicionarse con fines electorales.

Además, determinó que el partido debe realizar un control de los recursos que se utilicen en ese proceso interno para la fiscalización de los mismos.

Las personas que deberán abstenerse de estas conductas son Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Partidos de oposición impugnaron el acuerdo del Consejo Nacional de Morena, en el que se establecieron los términos, etapas y plazos para la elección del coordinador o coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, lo que calificaron como un fraude a la ley por ser el inicio anticipado del proceso selección de la candidatura a la presidencia.

Como precedente, la comisión expuso que la Sala Superior determinó en 2021 que la persona denominada por Morena como coordinador para la defensa de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, también tenía el carácter de precandidato a la gubernatura.

Planteó que si bien no pueden ordenar la suspensión porque, aparentemente, se trata de una determinación intrapartidista, sin embargo, deben apegarse al marco constitucional y legal.

La presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, apuntó que la tutela busca evitar el riesgo de que se pueda vulnerar el principio de equidad, así como las reglas de los actos de precampaña y campaña, mientras se hace un análisis de fondo de si el acuerdo de Morena es legal.

"Los discursos o los mensajes no deberán contender directa o implícitamente llamados al voto en contra o favor de persona o fuerza política alguna; los actos que realicen las personas involucradas no deben tener como objetivo obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular; la propaganda que se exponga en los actos que se realicen no deben tener el propósito de dar a conocer las propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral; y no deberán realizar manifestaciones explícitas o inequívocas de una finalidad electoral", expuso.

Además, se le solicita a Morena llevar un control de los recursos que se utilicen en este proceso interno.

"Nuestro sistema de fiscalización, en todos los actos que realicen el partido político al interior, debe estar de acuerdo con las reglas", señaló.

Zavala defiende resoluciones

El representante ante el poder legislativo, Sergio Gutiérrez Luna, presentó un oficio para que la consejera Claudia Zavala se excuse de participar en la resolución de este caso, argumentando de que tiene el interés de sancionar a Morena, sin embargo, no procedió por falta de fundamento.

Sus compañeros Jorge Montaño y Rita Bell López, determinaron que la solicitud no tenía sustento, e hicieron un llamado a los actores políticos a presentar pruebas reales en lo sucesivo.

En respuesta, la consejera Claudia Zavala, negó que exista un interés personal por las resoluciones en las que se han dictado medidas cautelares contra Morena, y que sólo ha realizado el ejercicio de sus atribuciones.

Explicó que una solicitud de recusación puede presentarse cuando hay un supuesto parentesco, amistad íntima o una enemistad manifiesta o un tipo de interés personal en alguno de los asuntos, pero subrayó que esto no es el caso.