Comisión de Búsqueda entra en funciones

Desde el 1 de abril comenzó a operar la oficina regional de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en La Laguna de Durango donde ya se preparan las primeras búsquedas en Gómez Palacio y en otros puntos del estado, en las que podría no participar Grupo VIDA.

El pasado martes Raúl Meraz, subsecretario de Gobierno, se reunió con una comisión del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA), encabezada por Silvia Ortiz y fundadora del colectivo, donde se presentó a los encargados de dicha oficina: Juan José Meza y Juan Padilla, quienes aún no han recibido su nombramiento.

Sin embargo, la agrupación insiste en sostener un encuentro formal con el gobernador Esteban Villegas Villarreal, el cual no se ha logrado ni se ha tenido respuesta alguna pese a que se hizo la solicitud vía oficio.

"Sigue sin atender… sin tener compromiso con las víctimas para que esta situación salga adelante", dijo Silvia Ortiz.

Fue en noviembre del 2022 cuando Ortiz y su esposo Óscar Sánchez-Viesca, padres de Fanny (desaparecida desde hace más de 18 años), que abordar a las afueras de la ExpoFeria de Gómez Palacio al mandatario, quien en ese momento se comprometió a recibirlos la siguiente semana, lo cual no sucedió.

Por su parte, Meraz comentó que "lo que estamos haciendo es establecer las bases y la agenda para que entre todos podamos construir la ruta para cuando el gobernador se siente en la mesa con ellos… que él tenga toda la claridad de lo que se va hacer durante el año. Hay un avance importante ya a partir del primero de abril, por instrucciones del gobernador, se establece la representación de la Comisión de Búsqueda de Personas aquí en la región Laguna", dijo.

Sobre las búsquedas que se pretenden llevar a cabo la próxima semana, dos de ellas en Gómez Palacio y dos más en el municipio del Mezquital, Ortiz comentó que las buscadoras de Grupo VIDA podrían no viajar a esa zona serrana, al no haber las condiciones para hacerlo.

"No tienen idea de lo que significa la búsqueda… nos revictimizan. Se propone que es una búsqueda por parte de la Comisión Estatal (de Búsqueda) pero no se tienen los recursos suficientes. No (vamos a ir) si no se tiene lo necesario, no me puedo llevar a la gente así, no los voy a llevar con una mano adelante y otra atrás", dijo molesta.

Sobre el tema, el subsecretario también comentó que la cuestión de las búsquedas está aún en la Comisión Nacional, "debe estarse autorizando entre mañana y pasado para que haya búsquedas primero en La Laguna (en los primeros días de la semana) y el resto a finales de semana. No se habla de falta de recursos, pueden ser insuficientes, el asunto es que tenemos que focalizar a los buscadores de acuerdo a la región. Por ejemplo para una búsqueda en la región Laguna son de aquí pero si queremos llevar al Mezquital, claro que se encarece".

Así mismo, aseguró que en aquella zona del estado son 11 las personas buscadoras apuntadas para participar en los trabajos. "Estamos tratando de ayudarles no solo en la búsqueda de sus seres queridos, sino en la solución de algunos problemas que tienen que ver con las dependencias del Gobierno del estado, algunas gestiones en el tema educativo, de sus CURP o en el tema de legitimar algunos documentos. La instrucción del gobernador es que nos vayamos de la mano de ellos hasta que encuentren a sus seres queridos".