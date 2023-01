Comienza la ronda de comodines con dos partidos

La postemporada de la NFL comenzará hoy con un par de encuentros; primero, los Halcones Marinos de Seattle visitarán a los 49'ers de San Francisco, para cerrar con la visita de los Cargadores de Los Ángeles a Jaguares de Jacksonville.

El entrenador de San Francisco, Kyle Shanahan, conoce los desafíos de tratar de vencer a un oponente tres veces en una temporada después de quedarse corto hace un año en los playoffs contra los Carneros de Los Ángeles.

Los 49'ers abren esta postemporada con un desafío similar cuando reciban a su rival de la División Oeste de la NFC, Seattle, menos de un mes después de vencer a los Halcones Marinos por segunda vez esta temporada.

"Realmente no lo veo como si tuvieras que vencer a alguien tres veces. Solo veo que tenemos que vencerlos el sábado", dijo Shanahan. "Ese es el juego, no creo que los otros juegos tengan que ver con eso".

Los Niners (13-4) buscan un mejor resultado contra los Halcones Marinos (9-8) que el año pasado contra los Carneros, cuando desperdiciaron una ventaja de 10 puntos en el último cuarto y perdieron 20-17 ante Los Ángeles en el Juego por el título de la NFC.

"Una vez que se conocen tan bien, por lo general el juego se vuelve más simple", dijo Shanahan. "Después de eso, no se engañan unos a otros y, por lo general, los equipos están jugando a un nivel más alto en esa tercera vez".

San Francisco llega al duelo siendo favorito en las casas de apuestas por 9.5 puntos.

CHOQUE PAREJO

La acción sabatina terminará cuando los Cargadores traten de imponerse a los Jaguares de Jacksonville, que llegan enrachados a la postemporada.

Los Jaguares cerraron la temporada con una buena racha de cinco victorias y se apoderaron del título de la División Sur de la Conferencia Americana, que parecía le pertenecía a los Titanes de Tennessee, que se cayeron al final de la campaña.

Del otro lado, los Cargadores no terminaron de buena forma la temporada, al perder en su visita a los Broncos de Denver, pero lo clave aquí es que pese a no jugarse nada, el entrenador de los Cargadores Brandon Staley alineó a sus jugadores titulares la mayoría del tiempo, lesionándose el importante receptor abierto Mike Williams, quien no estará en el partido de hoy debido a una fractura en la espalda baja.

Ambos equipos se enfrentaron en la semana 3 de la temporada con una contundente victoria de los Jaguares 38-10 sobre Cargadores, en duelo que se celebró en Los Ángeles.

En las casas de apuesta los Cargadores son favoritos por 2.5 puntos.