Comerciantes protestan tras el cierre de la calle Victoria en Saltillo

Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo se manifestaron la noche del miércoles, luego del cierre a la circulación vehicular y peatonal para continuar con los trabajos del proyecto de Paseo Capital.

Según dio a conocer la autoridad municipal con anticipación, para continuar con los trabajos de este proyecto este miércoles se cerraría la circulación vial y peatonal el tramo de la calle Victoria, entre Allende y Morelos.

Sin embargo comerciantes del primer sector intentaron impedirlo, ya que según manifestaron desde el inicio de los trabajos del proyecto Paseo Capital sus ventas bajaron, por lo que el cierre de dicha arteria les afectará aún más.

Según manifestaron los comerciantes, el acuerdo con la autoridad municipal fue que no cerraría ninguna calle a fin de no afectarlos, lo cual no se cumplió, y fue justamente cuando la mayoría de los comercios ya se encontraban cerrados, que se llevó a cabo dicha acción.

Sin embargo, su protesta fue en vano, pues en el lugar incluso ya se encontraba en la espera para poder ingresar a la calle de Victoria para iniciar con los trabajos de destrucción del pavimento, y con ello continuar con los trabajos de peatonalización como parte del proyecto de Paseo Capital.