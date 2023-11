Comce señala que el 'nearshoring' no es para siempre

Las ventajas del nearshoring o relocalización de empresas a esta región no son eternas ni se aprovecharán si no se trabaja en tener un ambiente propicio para atraer inversiones, dijo el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Ciencia y Tecnología (Comce).

"No hay duda de que México se posiciona como imán para las inversiones; sin embargo, este atractivo no será eterno ni permanente si no se atienden desafíos internos, como la necesidad de mejorar la infraestructura, garantizar la protección de los derechos laborales, y manejar la incertidumbre política y económica por factores electorales, entre otros", advirtió el organismo.

En momentos, en que el entorno internacional es complejo, al registrarse conflictos bélicos y económicos que podrían distorsionar sensiblemente el comercio exterior, "nuestro país debe potenciar los beneficios del nearshoring", recalcó el consejo.

Las exportaciones son uno de los motores de la economía mexicana, pues tan solo en septiembre pasado las ventas al exterior sumaron 49 mil 658 millones de dólares, un crecimiento de 0.31% respecto al mismo mes de 2022, dijo. A su vez, las importaciones ascendieron a 51 mil 140 millones de dólares, lo que significó 3.9% menos que hace 12 meses.

También consideró que es necesario hablar de los retos que hay en la electromovilidad, un sector que puede atraer inversiones, la necesidad de atraer mayores flujos de capital al país, el reto de innovar en el comercio exterior y de incorporar la inteligencia artificial a las importaciones y exportaciones.Al reducirse la amenaza de una recesión en Estados Unidos en 2023 "mejoran los pronósticos para el crecimiento económico de México".

Sin embargo, el próximo año enfrentará una inflación que se mantendrá en niveles altos y volatilidad en el tipo de cambio a causa de las elecciones en México y Estados Unidos, de forma que "el entorno es incierto".

Para la institución, es necesario aprovechar el acceso preferencial que dan los tratados de libre comercio que México tiene vigentes.El Comce también afirmó que como organismo del sector exportador mantendrá su compromiso de aportar mediante foros de discusión, como el Congreso de Comercio Exterior que se llevará a cabo el 21 de noviembre.