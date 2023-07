Combate las infecciones de la piel

La piel tiene varias funciones, como cubrir o proteger el cuerpo. También ayuda a mantener distancia con los gérmenes, pero en ocasiones éstos pueden entrar al organismo a través de una infección en la misma piel.

Las infecciones cutáneas son enfermedades de la piel que se producen por el ataque de distintos tipos de gérmenes que provocan una reacción local en la que se destruyen diferentes células y microorganismos presentes en la piel, pero ¿cuándo es recomendable acudir al dermatólogo?

¿Cuándo ocurren las infecciones?

A menudo, las infecciones ocurren cuando los gérmenes ingresan al cuerpo a través de un corte o herida en la piel. Otras infecciones de la piel pueden ocurrir en lugares dónde la piel se frota, especialmente si está húmeda. También cuando se tiene un suministro deficiente de sangre a un área del cuerpo o si su sistema inmunitario está debilitado debido a otra enfermedad o tratamiento médico.

¿Cuáles son los síntomas?

Varían según el tipo, algunos de los síntomas más comunes son enrojecimiento, salpullido, picazón, dolor, sensibilidad, decoloración, ampollas con pus y desprendimiento de la piel.

En un principio, la zona afectada se inflama y presenta un aspecto rojizo, con picazón y quemazón, síntomas que suelen alertar a la persona afectada de que hay algún problema.

¿Cuándo es momento de acudir al dermatólogo?

Es necesario acudir con este especialista una vez al año para que revise el estado de la piel. Sin embargo, las visitas no deben limitarse a esa única cita anual, ya que si se detecta cualquier tipo de problema también se debe visitar. La piel puede tener diferentes enfermedades, incluso alguna muy peligrosa. Hay casos en los que es recomendable ir al dermatólogo al ver alguna anomalía.

La mayoría de las personas tiene lunares, incluso en algunos casos infinidad de ellos. En general, no suelen suponer ningún problema de salud. No obstante, es necesario prestar atención a ciertos cambios que pueden experimentar. Si se ve que alguno de ellos cambia de color, forma o tamaño se debe visitar al dermatólogo para que se haga una revisión.

El acné se asocia a los cambios hormonales propios de la adolescencia, pero puede aparecer en cualquier momento. Si sufre este problema dermatológico, deberá visitar al especialista.

Si sufre alopecia, es decir, la pérdida anormal de cabello, sin que exista una razón para ello, como después de dar a luz, se recomienda que acuda al dermatólogo para que pueda estudiar el caso y determiné por qué está ocurriendo.

Las erupciones cutáneas en principio no son preocupantes, pero es conveniente que las valore el dermatólogo. Algunas veces son provocadas por el contacto con alguna sustancia o producto que causo ese tipo de reacción.

A pesar de que ha divulgado de manera constante el peligro que representa la exposición duradera a los rayos ultravioleta, todavía hay muchas personas que desatienden los consejos al respecto y terminan con quemaduras solares muy graves. Si le sucede, debe acudir al médico para que pueda revisarlas.

Es cierto que no todas las pieles cicatrizan igual, pero si percibe heridas que no cicatrizan o que tardan demasiado en hacerlo debe acudir con el dermatólogo. Se trata de un síntoma que puede no tener importancia, pero en algunos casos está asociado a enfermedades tan graves como el cáncer o la diabetes.

Por último está el envejecimiento. En ocasiones la piel envejece de manera prematura. Si esto causa preocupación, lo recomendable es ir con el especialista.

Factores de riesgo que conducen a contraer una infección en la piel

Algunas personas corren un riesgo particularmente alto de contraer infecciones cutáneas. Entre ellas están las personas con diabetes, que son más propensas a sufrir falta de flujo sanguíneo, así como las personas mayores que están hospitalizadas o viven en un asilo. También están aquellos que son portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) u otros trastornos del sistema inmunológico o hepatitis, las personas que se someten a quimioterapia o tratamiento con otros fármacos que deprimen el sistema inmunológico. La piel inflamada o lesionada es también mas propensa a infectarse. En general, cualquier lesión en la piel predispone a las personas a padecer una infección.

¿Sabías que...?

La piel es el órgano más grande del cuerpo.