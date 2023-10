COLUMNA DEL PERRO

¿PARA QUÉ TANTO?

El "Rufo" acababa de cumplir once años y ya su andar no era muy seguro, a veces hasta se tropezaba y caía, me platicaba hace ya algún tiempo la dueña de este ejemplar, un perro de la raza Antiguo Pastor Inglés a quien le habían puesto por nombre "Rufo", en honor al perro de las historietas cómicas de Daniel El Travieso.

"Yo me quedo admirada- me comentaba la señora- pues a mi perro a pesar de sus años y sus problemas de osteoartritis, se ve que tiene muchas ganas de vivir, y su entusiasmo cada vez que me ve, es prácticamente el mismo desde que era un cachorro.

"Claro que sus movimientos ya no son los mismos pues antes saltaba de un lado a otro con mucha agilidad, y ahora camina más lentamente de un lado a otro en un ritmo mucho más lento, aunque la expresión que yo veo en su cara es la misma de siempre, es decir, de pura felicidad.

"Me quedo pensando seguido doctor- me continuaba diciendo la orgullosa dueña de 'Rufo'- que él ya ha vivido a plenitud, yo lo veo todos los días que se levanta y su único afán es expresarnos su alegría a mi familia y a mí, con sus característicos ladridos y su jovial movimiento de cola, ¡qué ventaja nos lleva con esa actitud!, él no pretende nada más que ser feliz y su única pretensión es vivir el día a día en mi casa, que es la suya.

"En cambio mi esposo y yo estamos siempre preocupados por los problemas cotidianos, y mal salimos de uno cuando ya estamos en otro.

"Nos preocupamos por tener cosas y creemos que entre más tenemos, seremos y estaremos mucho mejor. Ahora al paso del tiempo, que mi familia creció y mi perro se hizo viejo, veo que nosotros tenemos sólo bienes materiales, más de los que necesitamos, y que ahora sólo sirven para que estemos preocupados en cuidarlos para que no nos lo roben, en lugar de como nos lo enseña nuestro querido 'Rufo' vivir intensamente cada día poniendo la mejor cara ante la vida y disfrutarla al máximo como si no hubiera un mañana.

"Por eso ahora que voy a un centro comercial y quiero comprar algo que no necesito sólo por compulsión o porque está de moda o en oferta, me acuerdo del 'Rufo' y pienso '¿para qué tanto?'... si debemos de viajar ligero por esta vida que es tan corta".

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

LO QUE LOGRES DE PIE… AGRADÉCELO A DIOS DE RODILLAS.