Colombia emite deuda por 2 mil 500 millones de dólares a través de dos bonos sociales

El Gobierno colombiano hizo las dos primeras emisiones de bonos sociales en el mercado internacional por un total de 2 mil 500 millones de dólares, con vencimiento a doce y treinta años, informó este miércoles el Ministerio de Hacienda.

Cada emisión de estos "bonos verdes sociales y sostenibles" se hizo por 1.250 millones de dólares y los papeles tendrán vencimiento el 14 de noviembre de 2035 y de 2053, con cupones de 8.000 % y 8.750 %, respectivamente, y una frecuencia de pago semestral.

La emisión alcanzó una demanda de 12 mil 900 millones de dólares, es decir, 5.1 veces el monto emitido, una señal de confianza en los papeles de la deuda y la economía colombiana, según el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, citado en un comunicado.

"La demanda de la transacción deja en evidencia el gran apetito que hay en el mercado de capitales por el país, como prueba contundente de la confianza que existe por el buen manejo macroeconómico, sostenibilidad de la deuda pública y el esfuerzo que está haciendo el Gobierno por buscar alternativas de financiamiento con un componente verde, social y sostenible", dijo Acosta.

En la emisión, que se hizo en Nueva York, actuaron como agentes colocadores los bancos BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., y HSBC Securities (USA) Inc.