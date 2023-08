Colectivos de familiares de personas desaparecidas se unirán en el marco del día internacional de las Víctimas de Desapariciones forzadas

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en Torreón los colectivos de familias de personas no localizadas en coordinación con la Diócesis de Torreón así como con la Universidad Iberoamericana, preparan una serie de actividades para visibilizar la problemática que sigue registrando en la región.

El sacerdote, Édgar Sánchez, encabezó la rueda de prensa en donde se dieron a conocer los detalles, y que indicó que según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPDNO), en todo el país habían desaparecido 2,095 personas en el primer trimestre del año.

Y que de 1962 al 2 de agosto de 2023, 290 mil 824 aún no han regresado a casa, “lo cual significa que la no repetición que se promueve cada vez que hay oportunidad, no ha sido posible”.

Para este martes 29 de agosto, se tiene preparada una vigilia orante en el Panteón Municipal número 1 al poniente de Torreón. (Foto: VAYRON INFANTE / EL SIGLO DE TORREÓN)

Y destacó la labor que han hecho las familias buscadoras, “ha habido avances en las investigaciones gracias a las familias que hoy están aquí, qué luchan cada segundo, cada minuto, cada día para poder encontrar a sus seres amados desaparecidos con todo lo que eso implica, y muchas de las veces con sus propios recurso”.

En las actividades que se tienen programadas participan los colectivos: Caravana Internacional de Búsqueda; grupo Vida; Voz que Clama Justicia; Rastreadores Nacionales de Desaparecidos (Ranades) y Búscame, quienes están acompañados por la Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación de la Diócesis de Torreón, así como por el grupo de personas solidarias, Observatorio de Violencias Sociales y Experiencias Comunitarias y por el Centro Universitario Ignaciano, ambas de la Ibero Torreón.

Para este martes 29 de agosto, se tiene preparada una vigilia orante en el Panteón Municipal número 1 al poniente de Torreón, en punto de las 17:15 horas, en donde se tendrán testimoniales así como una bendición con el Santísimo. La salida está programada para las 20:00 horas.

Para el día 30, fecha en el que se recuerdan a todas esas víctimas que se mantienen como no localizadas, se realizará una marcha, teniendo como punto de reunión la Plaza Mayor en punto de las 17:30 horas, y partir a las 18:00 rumbo a la Fuente del Pensador de la Alameda Zaragoza. Para las 19:00 horas se oficiará una misa y tal final, cada colectivo se dirigirá a su memorial para recordar a sus familiares.

Aunque se tenían programadas algunas actividades en el vecino municipio de San Pedro, debido a los conatos de violencia registrado en el centro de la ciudad, se decidió suspenderlos hasta nuevo aviso.

Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, de diciembre de 2018 a enero del 2023, se habían contabilizado 2 mil 710 fosas clandestinas con restos humanos por todo el país.