Cobran hasta 3 mil pesos por 'ayudar' en trámites de 'autos chocolate'

Pese a que ya llevan casi un año que inició el proceso de regularización de los "autos chocolate”, todavía existe desinformación, por lo que las personas siguen siendo engañadas por “organizaciones” que les cobran hasta 3 mil pesos por ayudarles con el “papeleo”; piden que no se dejen sorprender.

La encargada del módulo del Registro Público Vehicular (Repuve) instalado en el municipio de Francisco I. Madero, Soledad Reyes Lira, expresó que pueden acudir a las oficinas y se les apoya con el trámite de cita y se les da orientación sobre los documentos que tienen que presentar y sin ningún costo.

“Lo que pasa es todavía hay gente que no sabe, de hecho, nos hemos encontrado casos en que les piden bastante dinero, incluso hace como un mes me encontré a una amiga, le cobraron como 3 mil pesos por hacerles la cita, por imprimirles los papeles, de hecho, es mes de lo que pagan por la regularización”.

La entrevistada mencionó que los dueños de los vehículos pagan 2 mil 500 por la legalización y unos 2 mil 800 al tramitar las placas, pero insistió que los intermediarios cobran cantidades altas.

“Como la gente no sabe, pues van y se acercan a esas organizaciones y pues o también lo hacen según por no batallar, casi siempre porque no tienen tiempo para hacer los trámites o porque la gente de los ejidos muchas veces no sabe utilizar la computadora y confía en ellos y nada más esperan el día de la cita”.

La encargada de módulo reiteró el llamado a que no se dejen engañar y recomendó que acudan a la oficina que se encuentra a espaldas de la Presidencia Municipal, que se acerquen para hacer la cita gratis y de forma segura. Destacó que también se debe considerar que no todos los vehículos pueden ser regularizados, ya que pueden presentar algún detalle.