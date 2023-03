Coahuilenses avanzan en los Juegos Nacionales en la categoría squash

Tres coahuilenses obtuvieron su boleto a los Nacionales Conade 2023 en la disciplina de squash, luego de su participación en el nacional clasificatorio que se llevó a cabo en Zinacantepec, Estado de México.

Andrea Torres Ramos tuvo una destacada actuación en este nacional clasificatorio al conseguir medalla de oro en la categoría Sub 13 femenil en individual, superando a Sofía Roblero, de la Ciudad de México, y a Valentina Maldonado, de Michoacán.

De la misma manera, Andrea Torres Ramos logró obtener un pase a los Nacionales Conade en la modalidad por equipos, por lo que tendrá una gran oportunidad de subir al podio el próximo verano.

Por su parte, Paola García Ibarra clasificó a la máxima justa deportiva de México en la prueba por equipos, dentro de la categoría Sub 11 femenil y Sub 15; mientras que Bárbara Martínez García hizo lo propio en la categoría Sub 15; las clasificadas son entrenadas por David Torres y Miguel Álvarez.

El nacional clasificatorio de squash, que se llevó a cabo en el Estado de México, contó con la presencia de más de 220 deportistas procedentes de diversas entidades del país, y en donde Coahuila pudo regresar a casa con tres clasificadas a los Nacionales Conade 2023.