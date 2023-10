Coahuila mantiene sus buenos indicadores gracias al trabajo entre sociedad y gobierno: Riquelme

Durante la ceremonia de inauguración de la empresa HNI, que invierte 106 millones de dólares y genera 1,350 nuevos empleos, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que Coahuila pasará del tercero al segundo lugar nacional en Estado de Derecho, logro que con el tiempo se ha alcanzado entre todos.

HNI es una empresa estadounidense del giro manufactura dedicada a la producción de mobiliario de oficina y cuya planta está instalada en el Municipio de Arteaga.

Acompañado por directivos de la empresa, así como por los alcaldes de Arteaga y Saltillo, el Mandatario estatal reconoció que Coahuila ha mantenido sus buenos indicadores, como el Primer Lugar Nacional en Formalidad Laboral, gracias al trabajo en conjunto entre sociedad y Gobierno.

“Somos el segundo Estado más exportador; el cuarto más competitivo; el cuarto Estado que más aporta a PIB Industrial y, lo más importante, somos el segundo Estado más seguro del país, lo que es el factor más importante en la toma de decisiones de las empresas que quieren invertir en una entidad”, comentó.

En ese sentido, reiteró que no se puede hablar de bienestar si no hay seguridad; que no se puede hablar de paz y tranquilidad, si no hay seguridad.

Miguel Riquelme refrendó su compromiso de mantener seguro a Coahuila hasta el último día de su Gobierno, con los indicadores que hoy tiene, sosteniendo las bases que hicieron competitiva a la entidad.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Agradeció a los directivos de HNI por la confianza de invertir en Coahuila, así como a Arturo Mendel y su familia, quienes han sido grandes aliados de su Gobierno, promotores y generadores de empleo.

Riquelme Solís manifestó su orgullo por la mano de obra calificada que oferta la entidad, y señaló que no hay mejor programa social que tener un empleo seguro, en una empresa que se preocupa por los suyos, como HNI.

Destacó que HNI es la inversión 61 que se anuncia, inaugura o expande sus operaciones en el estado con importantes cantidades en lo que va de 2023, y aseguró a sus directivos que en Coahuila no hay incertidumbre, y al contrario, que a partir del 1 de diciembre, cuando tome protesta Manolo Jiménez, a Coahuila le irá mucho mejor.

Claudio Bres Garza, Secretario de Economía del Estado, informó que en los primeros ocho meses de 2023 Coahuila ha generado 39,256 nuevas plazas laborales: “No en todos los estados del país hay oportunidades de trabajo como aquí, y en ello se ha trabajado con años de anticipación para darle a los inversionistas la confianza, la certidumbre, la seguridad de que su inversión va a estar segura por años”.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Señaló que con profesionalismo, seriedad y planeación a futuro, se crean las oportunidades.

Los directivos de HNI, Jeff Lorenger y Max Sanchezarmas, CEO y Director HNI Corporation México, de manera respectiva, agradecieron al gobernador Miguel Riquelme y a todo su equipo, así como a las autoridades municipales, por el apoyo y acompañamiento para lograr este proyecto, y coincidieron en que éste ha sido un modelo sobre la manera de operar entre negocio e industria.

Al tomar la palabra, el Alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, mencionó que su municipio ha crecido y diversificado su economía gracias al gran empuje del gobernador Miguel Riquelme.

Asimismo, agradeció a la familia HNI por su confianza, la cual es una de las plantas más grandes que se ubican en Arteaga y de las que más empleos genera.

Acompañaron al Gobernador en el presídium, además, José María Fraustro Siller, Alcalde de Saltillo; Edna Dávalos Elizondo, diputada local; Marshall Bridges, CFO de HNI; Kevin Hoban, vicepresidente HNI Corporation; Liliana Hernández; CEO American Industries, y Arturo Mendel, del Grupo Mencorsa.