Coahuila enfrentará problema migratorio con Gobiero Federal y otras entidades

Oscar Pimentel González, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila, dio a conocer que el compromiso que tiene la administración estatal que encabeza Manolo Jiménez Salinas, es enfrentar la crisis migratoria en la región norte de la entidad de manera conjunta y buscarán la corresponsabilidad de otros Estados y del Gobierno Federal.

Además de referir que, durante la reunión que sostuvo durante la mañana del martes y en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, donde analizaron la situación migratoria, se llegaron a varias conclusiones, tales como:

La necesidad de gestionar ante el Gobierno Federal, concretamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una mayor cantidad de recursos presupuestales para el Instituto Nacional de Migración, de tal manera pueda reforzar sus operativos de control y regulación del flujo migratorio; y que pueda contar con los elementos suficientes para realizar su trabajo.

También están pensando en la necesidad de que el propio INM organice un plan de puentes aéreos entre Piedras Negras y los países de origen de los migrantes o de Monterrey, de poder contar con este medio de transporte, de tal manera que les permita estar reintegrando a sus países a muchas de las personas que no pueden ingresar a los Estados Unidos.

Se planteó la necesidad de que el Gobierno Federal, a través del mismo INM, puedan establecer medidas de control en la frontera sur, donde finalmente es el paso de los migrantes a nuestro país y a partir de allí, hace todo el recorrido para acceder y lo están haciendo de manera preferente al Estado de Coahuila, lo cual les preocupa.

La necesidad de una estrategia de coordinación del INM con la empresa Ferromex, para que no solamente en Coahuila pongamos atención en el hecho de que los migrantes están viajando en el ferrocarril, si no también que lo puedan hacer en otras entidades federativas como: Hidalgo, Aguascalientes, Guanajuato.

Además de involucrar a estos Estados del centro y del sur del país, para que seamos corresponsales de un problema nacional y donde el Gobierno de Coahuila no tiene la facultad en el mismo, porque se trata de un tema de carácter federal; pero que en un espíritu de colaboración y coordinación están procesando con las autoridades federales.

“Nuestra postura es de trabajo en equipo, trabajo en unidad, trabajo en armonía, búsqueda de soluciones a problemas reales que estamos enfrentando. En ese sentido, quiero comentarles que el Gobierno de Coahuila está invirtiendo recursos presupuestales en atender el problema, más de 30 millones de pesos mensuales se han estado dedicando durante esto últimos meses”, indicó Oscar Pimentel.

Precisó que el uso de estos recursos, se está reforzando ahora con las instrucciones que ha dado el Gobernador para que le Gobierno de Coahuila continúe con todo, apoyando a la solución del problema, buscando un equilibrio entre respeto a los derechos humanos de los grupos migrantes y que no se vea afectada la planta productiva del Estado, que no se afecten los empleos, que no se afecte el nivel de vida, ni la seguridad de los coahuilenses.

“Vamos a continuar trabajando con las autoridades federales, en coordinación con las autoridades de Texas y de Estados Unidos, como lo ha estado haciendo la comisionada Sonia Villarreal; y el compromiso es de que este problema lo enfrentemos de manera conjunta y que busquemos la corresponsabilidad de otros Estados y del conjunto de la república para su solución”, fue el compromiso final que dio a conocer el secretario de Gobierno.