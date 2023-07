Coahuila con déficit de 35 jueces; 'que la justicia no pase a tercer término por no generar votos', pide Mery Ayup

Coahuila tiene un déficit de 35 jueces, más toda la estructura administrativa que representan; la Federación debería destinar más presupuesto a los Poderes Judiciales Locales porque “pareciera que la justicia no existe en el país con respecto a la paz social y gobernabilidad que damos en cada juicio”, expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup.

Mery Ayup indicó que a través de las últimas modificaciones legislativas se ha dado mayor responsabilidad jurídica a los Poderes Judiciales Locales, pero no se les ha asignado el presupuesto para ejecutarlas, por lo que en representación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) se pidió a legisladores la creación de un fondo nacional para la impartición de justicia.

Los recursos, dijo Miguel Mery Ayup, deben asignarse mediante una fórmula que equilibre cantidad de población de los estados y número de jueces por cada 100 mil habitantes.

3 JUECESPor cada 100 mil habitantes hay en Coahuila, cuando deberían ser cuatro.

En Coahuila, dijo, se tienen tres jueces por cada 100 mil habitantes, cuando deberían ser cuatro; con el total de 105 se resuelven 240 mil asuntos al año, una carga de trabajo mucho mayor a la media nacional.

“Es importante que esto se contextualice, para que la justicia no pase a tercer término por no ser generadora de votos; no generamos ni pedimos el voto a nadie, lo que pedimos es que podamos tener más recursos para una justicia más eficiente, profesional, digitalizada, con instalaciones adecuadas, con jueces que puedan atender una carga de trabajo que no posterguen las audiencias tres meses porque no hay más fechas”, indicó.