Clínica de Imagenología, en proceso de ampliación

Se estima que en máximo un mes se reactiven totalmente los servicios que se ofrecen en la Clínica de Imagenología, pues el edificio está en proceso ampliación.

El alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, manifestó que se procede a la ampliación del edificio, ya que además de los estudios que se realizaban se contará con un mastográfo y un tomográfo, los cuales junto con el acondicionamiento de la clínica representan una inversión de 8.5 millones de pesos.

El edil afirmó que, aunque se encuentran con las adecuaciones de las instalaciones, se abrirán parcialmente las actividades para atender a los pacientes que acuden a realizarse análisis de laboratorios y Rayos X, ya que por las obras se pausaron unos días, pero reiteró que están en vías de extender los servicios.

Dijo que también dentro de los proyectos en el rubro de salud se tiene pensado instalar un Centro Regional de Atención a la Salud Mental, utilizando la técnica de "Neurofeedback", para el tratamiento de la ansiedad, depresión, en los niños la hiperactividad, déficit de atención, los trastornos de autismo, pero lo más importante el tema de las adicciones porque es un grave problema que existe, declaró.

"Es una idea que nos trajimos de una compañera, de Azalia, de allá de Acuña y me gustó mucho el proyecto y va a ser muy benéfico porque con este Centro Regional, yo sé que van a venir de Torreón, Matamoros, de San Pedro, de donde sea los vamos a atender, yo creo que no nos vamos a dar abasto".

Explicó que la técnica consiste en colocar directamente electrodos en la cabeza para estimular ciertas áreas para mejorar el sistema neurológico en los padecimientos ya mencionados.

Ávalos Rodríguez afirmó que Madero será el primer municipio en contar con un centro como ese a nivel estatal, incluso a nivel nacional: "porque yo no creo que haya algún municipio que tenga un programa de Neurofeedback y vamos a comprar por lo pronto dos aparatos y el próximo año otros dos, porque sé que no nos vamos a dar abasto con este Centro Regional a la Salud Mental. Hay muchos centros de rehabilitación que no digo que sean malos, pero sí falta un sistema como este".