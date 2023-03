Clave 2024: Cárdenas-Múgica

La Expropiación Petrolera como contexto para la Explicación Electoral (con mayúsculas) 2023-2024. 1938 y el gobierno del general Cárdenas como referencia histórica para no perder de vista el origen y el sentido de la oposición derechista llamada Acción Nacional que ahora encabeza el intento de retorno al poder mediante estrambótica alianza con el PRI, ayer igual que hoy con el empresariado y los intereses extranjeros como fuelle financiero y mediático.

Y, en análisis histórico que evidentemente fue colocado en tribuna como clave para entender la venidera resolución morenista rumbo a 2024, el episodio trágico, regresivo, aún inmerso en el enigma respecto a sus verdaderas motivaciones, de la sucesión presidencial de 1940, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río optó por la carta derechista, el general Manuel Ávila Camacho, en lugar de hacerlo por la figura de auténtica profundización revolucionaria que significaba el general Francisco J. Múgica Velázquez (1884-1954).

Múgica, el hombre de izquierda que "fue uno de los firmantes del Plan de Guadalupe; participó en la redacción de la Constitución de 1917. Legislador, Secretario de Estado y un político trascendente. Su influencia en la expropiación petrolera, siendo Secretario de Economía y de Obras Públicas, fue decisiva, siendo redactor del 'Manifiesto'" que fundamentó e informó de esa determinación histórica (https://bit.ly/3Jx7aYa).

"El liderazgo enérgico de Múgica ayudó a los radicales a incorporar sus ideas en una Constitución mucho más izquierdista que la vislumbrada por el victorioso Carranza. La lucha subsecuente ganó para Múgica la reputación de un revolucionario radical, enemigo tanto de la Iglesia como del capitalismo extranjero", escribió Michaels Albert L. en "Las elecciones de 1940", citado en https://bit.ly/2wzZmjU.

Sin embargo, a la hora en que el general Cárdenas resolvió su sucesión, prefirió al ideológicamente anodino Ávila Camacho. Múgica había renunciado el 14 de julio de 1939 a su eventual candidatura, pues "creí que la lucha democrática se realizaría dentro de un libre juego de ideas (...) Creí que el Partido de la Revolución Mexicana dedicaría todas sus actividades y toda la autoridad que le prestaban los compromisos de renovación, bajo los cuales surgió a la palestra política, a seleccionar dentro de un ambiente popular amplio y sin taxativas las personalidades adecuadas de las que habría de surgir el candidato del mismo".

Pero, "en lugar de un libre examen de las cuestiones nacionales que interesan a los ciudadanos [...] se ha impuesto, desde el primer momento, un intransigente y violento monopolio personalista, defensor de intereses mezquinos y propiciador del continuismo de todos los elementos parasitarios que viven en torno de todos los regímenes [...] una política de imposición que, por otra parte, evidencia su resolución de estar dispuesta a todas las transacciones con tal de alcanzar su finalidad suprema que es el poder por el poder".

En su discurso de este sábado, el presidente López Obrador arengó a no repetir ese escenario de regresión o claudicación (a no optar por el perfil derechista de Ávila Camacho, se entiende). Habló de no zigzaguear y de anclarse en los principios. De aplicarse ese razonamiento a la circunstancia actual parecería que el canciller Marcelo Ebrard no sería el perfil que diera continuidad real y plena a la llamada 4T. Aunque quedaría pendiente dilucidar si Claudia Sheinbaum encajaría en el retrato de continuidad ideológica radical con experiencia de gobierno que Cárdenas no quiso impulsar con Múgica o, por otro lado, si el boceto presentado por AMLO presupone que el paisanaje, como Cárdenas con Múgica, michoacanos ambos, sería suficiente para impulsar a Adán Augusto López Hernández.

Y, mientras el ejemplo y la trascendencia de don Carlos Payán Velver, fallecido este viernes, son abordados a detalle en próxima columna, ¡hasta mañana, con el vivo recuerdo del capitán fundador de la insólita nave jornalera!