Clausura de pozo es tema político: RC

El alcalde Román Alberto Cepeda González cuestionó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sea omisa ante la problemática de pozos clandestinos que hay en la región lagunera pero que sí haya clausurado el pozo del rastro municipal de Torreón, lo que consideró un tema político y que no tiene fundamento.

"Ese pozo no es problema", dijo, "lo que me gustaría es que vieran cuántos pozos clandestinos tiene La Laguna, que ni siquiera están registrados, es lo que me gustaría que revisaran (en Conagua), en lugar de andar haciendo daño a pocos tablajeros que están trabajando.

Que revisen los pozos clandestinos, que los revisen, ellos saben cuántos (hay)", añadió.

El edil rechazó que la Conagua haya clausurado el pozo de Simas que brindaba el servicio a este espacio, sino que fue algo relativo a medio ambiente, por unas lagunas, en lo que aseguró que ya se está trabajando. Dijo que el rastro de este municipio sigue operando sin problemas y que ello no tiene nada que ver con el tema del pozo.

"Creo que la clausura del pozo tiene que ver con un tema político de momento, así de simple", expresó.

"A mi me gustaría que esa disposición que hizo Conagua la tuviera con todos los rastros, yo fui delegado federal de la Secretaría de Agricultura (Sader, antes Sagarpa), aquí se hizo un esfuerzo con Miguel Riquelme (como alcalde) por mejorar el rastro, me gustaría que lo hicieran con todos", dijo el presidente municipal.

Cepeda González consideró que "el trabajo mata todo" e insistió en que "hechos son amores y no buenas razones", por lo que aseguró que habrá quienes no trabajen y se dediquen solamente a hacer "grilla de café", pero que en su administración y él en lo personal, se dedican a laborar.

"La grilla, la de adentro y la de afuera, en eso se queda, en grilla, los resultados ahí están", comentó.