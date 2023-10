Clausura de mina en Topia, 'es inminente'

Es inminente la clausura de la mina cuya represa de jales se desbordó en la comunidad de La Ojeda, en Topia, provocando contaminación por residuos tóxicos, informó el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

"Es una empresa, los dueños son de Culiacán, al parecer no tenían los permisos, al parecer empezaron a trabajar a finales de julio de este año. Hubo algunas lluvias en aquella zona, se les derramó la presa de jales como le llaman, donde están los residuos", refirió.

Explicó que esta agua llega al río Tamazula y baja a una presa de Culiacán, que es la que se usa para el agua potable de la población de dicha entidad.

Afirmó que las dependencias federales y estatales competentes llevaron a cabo estudios y cuando se tengan los resultados se podrá determinar hasta dónde contaminó y cuál es el tratamiento que se le tendrá que dar.

"Estuvimos haciendo contención aguas abajo, pero para seguridad de todos cancelamos los pozos de Tamazula hasta que tengamos los resultados del tema del agua. Ahorita estamos llevando el agua en pipas para que la gente no se quede sin el líquido", indicó.

Asimismo, dijo que el Gobierno de Sinaloa ya emitió un escrito, luego de un estudio que se le hizo al agua de la presa y de algunos pozos, así como en las viviendas y no hay sustancias tóxicas, "al parecer no llegó hasta allá este problema, que eso sería lo mejor", agregó.

Pero dijo que habrá una reunión con autoridades para analizar lo que proceda.

Expuso que primero se tendrá que revisar el daño y que el agua no esté contaminada, para posteriormente analizar otros aspectos.

Sin embargo, se prevén consecuencias para la mina. "Lo más seguro es que esté metido en un problemón el dueño de la mina y que se la vayan a clausurar a nivel federal, no veo por qué no, y menos si no tenía los permisos", estableció.

Asimismo, se iniciará un proceso de detección de otras minas pequeñas que pudieran estar también operando en condiciones irregulares para clausurarlas.

Expuso que es difícil detectar este tipo de situaciones irregulares por la complejidad de la Sierra Madre.