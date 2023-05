Madres de Funndec Laguna claman por el regreso de sus hijos

Madres de Funndec Laguna, salieron a las calles de Torreón, replicando la movilización que se hace en la Ciudad de México en la XII Marcha Nacional por la Dignidad, madres buscando a sus hijos; movimiento con el que se busca visibilizar el problema y con el que se exige al Estado Mexicano el regreso de sus hijos a casa.

En punto de las 9:00 horas del día de las Madres, un grupo de mamás salieron de Plaza Mayor rumbo a la Alameda Zaragoza, con pancartas y lonas con las fotografías de búsqueda de sus hijos desaparecidos.

El contingente se plantó en el memorial ubicado al interior de la Alameda, en donde se encuentra su Árbol de la Esperanza y aquel que fue retirado al secarse, pero que se mantiene como recuerdo de las miles de lágrimas que desparramaron por la ausencia de sus hijos.

En él, también colocaron listones con los nombres y en el muro de los desaparecidos, las fotografías de quienes esperan regresen a casa.

María Elena Salazar, es de las integrantes del colectivo, que por 14 años ha esperado por el regreso de su hijo Hugo Marcelino, desaparecido el 20 de junio de 2009.

MANTIENEN SU LUCHA

En este andar, recordó que al menos tres mamás han perdido la vida, pero su lucha la mantienen el resto de las madres de Fuundec.

En esta labor, también reconoció que han sido amenazadas, hecho que dijo, sí les despierta temor, y más aún, los asesinatos de madres buscadoras en otros estados.

"Sí hay compañeras que han sido amenazadas, vivimos en un estado de impunidad, en un estado en donde el gobierno no quiere hacer su trabajo, que no quiere darse cuenta realmente lo que estamos viviendo… Definitivamente, sí tenemos (temor) pero nos han robado y nos han quitado tanto, que hasta el miedo nos han quitado. No dejamos de tener ese temor, pero el amor que tenemos hacia nuestro familiar que nos falta, es lo que nos mantiene en la lucha".

Ahora que la administración estatal está por terminar, Salazar aseguró que se deja una gran deuda con las familias de los desaparecidos.

"Definitivamente se va la administración estatal, y aunque tenemos audiencias, mesas de trabajo, sigue con la gran deuda, no regresan nuestros hijos", comentó con tristeza.

Y de los candidatos que aspiran a ser gobernadores, comentó que no ha habido ningún acercamiento hacia las familias.