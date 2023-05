Ciudadanos piden regular ambulantaje

Ciudadanos solicitan que se regule a los vendedores ambulantes debido a que están invadiendo algunos espacios públicos, como la plaza principal.

El objetivo de los parquímetros que se colocaron era justamente ordenar la zona comercial, pero no se ha cumplido.

Lo anterior lo dijo Juan Luis López, integrante de la Central Campesina Social y Popular del Norte, quien reiteró que cada semana se realizan reuniones con los ciudadanos a fin de conocer problemáticas y apoyarles en la gestión con las autoridades competentes.

"Actualmente está otra vez invadido en la plaza y otros puntos y en su momento se trató de solucionar con la instalación de los parquímetros, que si bien están funcionando, pero se siguen poniendo objetos que obstruyen el libre tránsito".

Reiteró que la plaza está totalmente ocupada y en su momento se hizo el planteamiento a las autoridades municipales, pero ellos objetan que derivado de que las familias buscan el sustento, lo cual dijo es respetable, pues la economía de Francisco I. Madero está sostenida prácticamente por la actividad comercial; sin embargo, insistió en que se debe regular, ya que finalmente al hacerlo redunda en el beneficio para todos, ya que cada fin de semana "bajan" las personas de todos los ejidos y no hay libre tránsito.

"Sí está muy lleno y ahorita está la expresión de que es otro gobierno, que está interino, pero las exigencias siguen siendo la mismas y buscar solución porque son situaciones reiteradas y se les tiene que dar solución a lo que es el 'amontonamiento'".

Compartió que no se pide que los retiren, debido a que no se busca lesionar a las familias de esos negocios, pero en la presidencia hay un área encargada de los comerciantes a quienes los ambulantes pagan por sus permisos y en el reglamento debe especificar qué superficie se les asigna para que coloquen su mercancía.

"Los parquímetros no han dado el resultado esperado y no se trata de lesionar la economía de las familias que están instaladas ahí, si no de regular, de que haya orden, que cumplan con sus espacios. Hay un Departamento que se encarga de asignar los espacios. Ellos se amparan con que pagan el denominado piso, pero deben de tener especificaciones sobre las medidas de la superficie que deben ocupar" concluyó.