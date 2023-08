Ciudad Juárez registra 460 denuncias por abuso, la mayoría contra menores

De enero a junio de este año se han presentado al menos 460 denuncias por casos de abuso sexual, de los cuales 310 víctimas eran menores de edad, en esta ciudad fronteriza, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Especializado en Género de la Red Mesa de Mujeres, que se basa en estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, en el delito de violación, en el mismo periodo, se tiene el registro de 360 víctimas, de las cuales 209 son menores de edad, lo cual representa 58% del total.

Yadira Cortés, coordinadora de Acompañamiento Psicoemocional de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, en entrevista con EL UNIVERSAL explica que los casos de personas que denuncian el abuso sexual o violación van en aumento debido a que poco a poco se comienza a identificar más este delito.

"Hay un aumento significativo en la denuncia de este delito y nosotras podemos entender que pudiera responder, en principio, a que muchos casos se han hecho públicos con éxito para la víctima, es decir, hay una sentencia para el agresor. La otra es que hay más información respecto a las situaciones de violencia a las que podemos estar expuestas y entonces hay mayor conocimiento e identificación de este delito y, por ende, mayor denuncia", añade.

Las edades en las que se han presentado estos casos van desde el año y medio hasta los 17, pero el grueso o la mayoría de ellos oscilan entre los 12 y los 17 años.

Aunque no se tiene el dato de dónde estarían ocurriendo estos casos de abuso, lo que sí se tiene es que el posible agresor o responsable está cerca de los menores, es decir, puede ser desde el papá, el padrastro, abuelo, hermano, un vecino.

"La violencia sexual infantil es muy grave. Es la violencia que más se oculta porque, en principio, puede ser que no se sepa, porque los infantes no sepan que eso no está bien. Otro dato es que, de la información que nosotras proporcionamos, la mayoría son mujeres. Seguimos con esta situación del ser mujer que ya te coloca en esta vulnerabilidad de facilidad, con la cual puede tenerse acceso al cuerpo de la niña y violentarlo", explica la integrante de la Red Mesa de Mujeres.

Según lo que relata en la entrevista, para el agresor, el violentar sexualmente a una menor no es con el fin de experimentar, sino con el objetivo de obtener satisfacción sexual por medio del cuerpo de un niño o niña.

Por esa razón, actualmente en Juárez se busca que las madres de familia y padres logren identificar rasgos de violencia sexual en sus hijos, así como también el poder hacer una revisión física cuando los menores salgan de las guarderías o escuelas y de esa forma identificar los casos de manera oportuna.

"Hicimos una observación de una guardería a la hora de la salida. No vimos que ni una mamá, ni un papá entrara al baño de revisión a checar cómo me están entregando a mi hijo. Esto responde a la cantidad de trabajo que muchos traen y que no es una prioridad esta situación", comenta Cortés.