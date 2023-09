Citan a toda la corporación de San Pedro a declarar en caso de Alexis

Luego de que en días pasados un joven que estaba desaparecido, fuera localizado sin vida en un ejido de San Pedro, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que al momento se han citado a declarar a todos los integrantes de la Dirección de Seguridad Municipal de San Pedro de las Colonias para así deslindar responsabilidades.

De acuerdo al fiscal general, Gerardo Márquez, la carpeta sigue sin ser judicializada.

"Se está concluyendo la carpeta de indagación, es un tema complicado, sobre todo para la determinación concreta para el resultado de la necropsia, pues es un cuerpo en descomposición", dijo.

Indicó que se recibió a la familia de la víctima en la delegación de San Pedro y aseguró que la indagación será transparente.

Resaltó que el alcalde de San Pedro, David Ruiz Mejía, puso a disposición a toda la corporación para el desahogo de diligencias, entre ellos, las declaraciones y entrevistas con los policías que habrían hecho la detención de la persona que acompañaba al ahora occiso.

"Además de un señalamiento que ellos hacen de un elemento en particular que no participó en ese evento, la revisión de los lugares donde se encontraban cada uno de estos con la georreferenciación de sus teléfonos", destacó.

Al momento, no se cuenta con la necropsia del cuerpo, por lo que no se han podido determinar si hubo o no un hecho violento.

Resaltó que se estima que dos elementos habrían hecho la detención, antes de la localización del cuerpo, así como un tercero que se asume tiene relación con la víctima.

El pasado 23 de agosto se dio a conocer que un hombre fue localizado en San Pedro en avanzado estado de putrefacción.

Fue por la tarde que la familia confirmó que se trataba de Martín Alexis Briceño de 27 años, quien fue reportado como no localizado desde el 19 de agosto.

Trascendió que momentos antes, éste habría sido detenido, por lo que tras el hallazgo del cuerpo, se generaron disturbios en la entidad, donde una persona incluso fue atropellada.