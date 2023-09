Cita con la HISTORIA

a vibrante y reñida Serie de Campeonato de la Zona Norte continuará su historia esta noche en el Estadio de la Revolución, donde a partir de las 20:00 horas medirán fuerzas los Algodoneros del Unión Laguna y los Tecolotes de los Dos Laredos, quienes están empatados a un triunfo por bando, luego de los dos primeros duelos celebrados en territorio fronterizo.

NOCHE DE CELEBRACIÓN

Un lleno absoluto, lucirá esta noche el nonagenario inmueble de la avenida Juárez, que lucirá sus mejores galas para recibir un juego de Serie de Campeonato de Zona, por primera vez desde 2009, cuando los entonces entonces Vaqueros Laguna fueron barridos por los Saraperos de Saltillo. Ante una espera tan prolongada, los aficionados laguneros tienen una pronunciada sed de disfrutar de un duelo de tal importancia, por lo que no tardaron en agotar los boletos que se pusieron a disposición en todas las localidades, desde días atrás.

Con la serie empatada a un triunfo para cada lado, ahora el compromiso se ha convertido a ganar tres de cinco posibles duelos, por lo que obtener el triunfo de esta noche es sumamente importante para ambos equipos, ya que les significaría llegar a la mitad del camino hacia la Serie del Rey. En el Estadio de la Revolución, las puertas se abrirán en punto de las 18:30 horas, para comenzar con activaciones en la explanada y el interior del estadio, además del protocolo de presentación de ambos equipos y el simbólico lanzamiento de la primera bola, que estará a cargo de Lauro Cervantes, quien el 4 de agosto de 1990, lanzó el único juego Sin Hit ni Carrera que se ha realizado en la casa de los Algodoneros.

ABRIDORES

Para el juego de altísima importancia y exigencia que se celebrará esta noche, el boricua José Molina le dará la pelota para abrir el juego a Luis Gamez, joven pitcher derecho, pero quien ya cuenta con amplia experiencia en duelos de alto voltaje y con estadio lleno, pues incluso ha lanzado en duelos inaugurales y de playoffs previos. En la actual postemporada, Luis ha realizado 2 aperturas previas, además de sumar par de actuaciones como relevista, su labor refleja 10 innings lanzados, de 8 imparables y 11 carreras, 6 de ellas han sido limpias, con 8 bases por bolas y también 8 ponches, su efectividad es de 5.40 y no ha tenido decisiones en cuanto a juegos ganados y perdidos.

Félix Fermín, por su parte, mandará como abridor para el juego de esta noche al dominicano Radhames Liz, quien ha tenido 3 aperturas previas en postemporada y su récord es de 0 ganados y 1 perdido, ha lanzado 12 innings de 13 hits y 9 carreras, 9 limpias, su balance es de 7 pasaportes, a cambio de 14 chocolates, su efectividad es de 6.00. La ofensiva de los Algodoneros enfrentó a Liz, el pasado 21 de junio, cuando el pitcher todavía vestía el uniforme de los Toros de Tijuana y tuvo en Torreón una apertura de apenas 2 entradas y 2 tercios, le dieron 3 hits y le anotaron 7 carreras, aunque solamente 2 fueron limpias.

AL BAT

El pitcheo de los Algodoneros se las ha ingeniado para mantener maniatado al cuarto bat de los Tecolotes, el venezolano Balbino Fuenmayor, en un gran mérito para los lanzadores Guindas, tal y como lo hicieron en la Serie de Zona frente a los bateadores más peligrosos de los Toros de Tijuana. Sin embargo, durante los dos primeros juegos alzaron la mano aporreadores como Ryan Aguilar, quien en postemporada le está dando a la bola para .324, mientras que Alí Castillo batea para .426, aunque fue silenciado durante los dos primeros duelos, pero es alguien de quien no se puede confiar el pitcheo Algodonero, al igual que Danry Vásquez, Henry Gatewood y Alonzo Harris, mientras que Luis Jiménez no lo está pasando bien con el bat, pero en cualquier momento puede despertar; los Tecos no podrán contar esta noche con Cade Gotta, quien fue suspendido un juego, tras ser expulsado en el segundo duelo de la serie.

JC Escarra se destaca como el toletero más explosivo por los Algodoneros, le da a la bola para .327, con 5 jonrones y 13 carreras impulsadas durante los playoffs, es el líder de ambas estadísticas para la artillería lagunera, en la postemporada. Jonathan Villar y Dean Nevárez también han macaneado y suman 9 carreras impulsadas cada quién, mientras que Nick Torres, que fue el héroe del juego 2, ha llevado a 8 compañeros al pentágono; está pendiente que despierten toletes como los de Allen Córdoba, Albert Lara y Alejandro Flores, pero son bateadores de calidad, lo comprobaron a lo largo de temporada y José Molina no tiene dudas de que en cualquier momento puede llegar la "chispa" que los lleve a explotar.