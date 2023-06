Cineastas coahuilenses recibirán estímulos

Este lunes, la Secretaría de Cultura de Coahuila dio a conocer las propuesta seleccionadas dentro de la convocatoria Proyectos Cinematográficos En Corto, la cual es apoyada con recursos federales a través del Programa de Apoyo a la Cultura en su vertiente Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2023.

Para esta edición, el jurado estuvo integrado por los especialistas en contenido audiovisual María Fernanda Galindo Chico, Ángel Horacio Estrada Soto y Sergio Hibrahin Bañuelos, quienes evaluaron un total de 17 proyectos recibidos. Así, los proyectos seleccionados este año fueron Pesadilla, de Elí Octavio Rangel Niño, en la categoría de Talento Emergente con un premio de 80 mil pesos mexicanos; Envero de la vid, de Brenda Elizabeth García López, con un estímulo de 120 mil pesos; por último se encuentra El pequeño dragón, de José Luis Hernández Rivera, también en la categoría Creador con Trayectoria, quien trabajará con recursos por 120 mil pesos. En total, el monto de los apoyos entregados asciende a los 320 mil pesos.

Entrevistados en exclusiva por El Siglo de Torreón, cada uno de los representantes de los proyectos compartió la génesis y el discurso de suideas fílmicas, mismas que deberán rodarse entre los meses de agosto y septiembre.

APUESTA POR EL GÉNERO DE TERROR

Elí Octavio Rangel y sus compañeros son originarios de la región Centro de Coahuila, específicamente de Monclova y Castaños. Para esta convocatoria inscribieron Pesadilla, cortometraje de terror donde una niña le cuanta a su abuela sobre una pesadilla que tuvo la noche anterior. “Pero mientras se la está contando, la pesadilla se vuelve realidad”.

En este proyecto, Rangel funge como director de fotografía. A ello se suma la visión del director Gabriel Lucero y la guionista Monse Leal. “Creemos que en el norte, en el cine nacional, no se le da mucha importancia al cine de genero. Entonces, decidimos incursionar en este género que, además, es algo que nos gusta a todos los involucrados”.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Por su parte, la lagunera Brenda Elizabeth García López decidió escribir un guion donde se acentuara la mirada femenina sobre el descubrimiento de la pubertad entre dos chicas. Envero de la vid es una historia que redactó en 2021 durante su embarazo, cuando experimentó la necesidad de hablar sobre mujeres desde su propia perspectiva.

“Ellas platican, secretean, se dan cuenta de todos estos cambios que son sentimentales, mentales, físicos, y todo esto en el escenario de unos viñedos en Parras de la Fuente”.

La inspiración la abordó en un vuelo tras visitar Holbox, durante un periodo vacacional. Asegura que desde que vio la película Call me by your name (2018), le transmitió todo lo que el director Luca Guadagnino trató de contar en un momento vacacional como escenario.

“Es como quitar estos tapujos, con los cuales muchas veces crecemos como niñas y la sociedad, la misma familia, el entorno nos van inculcando prejuicios sobre nuestro cuerpo, sobre lo que hay que pensar, que decir, la manera en que hay que comportarse comoniñas”.

ALICIENTE PARA LA ANIMACIÓN

Finalmente, el también lagunero José Luis Hernández Rivera, llevará a cabo su proyecto titulado El pequeño dragón, el cual se rodará bajo el formato de animación denominado stop motion. Se trata de la segunda ocasión en que el cineasta se hace acreedor a un estímulo de Proyectos Cinematográficos En Corto, luego de que lo obtuviera en 2021 por su cortometraje Acá el tiempo pasa más rápido (2022).

“Es una labor muy importante porque la animación en stop motion es un género semiextinto, que Guillermo del Toro con Pinoccio vino a revitalizar, a darle un segundo aire, nueva vida”.

Este proyecto está basado en las memorias de su abuelo y trata sobre el Torreón de 1911. En él se hará un homenaje a la comunidad china que habitaba la ciudad durante aquella época. Razones por las cuales lloró emocionado cuando recibió la noticia de la selección.