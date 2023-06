Cineasta muestra violencia intrafamiliar

Es un tema que le abre camino para definirse a sí misma, como si se tratase de un acto de liberación. La cineasta griega Efthymia Zymvragaki está en la edición 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde ha presentado su largometraje documental Ahora la luz cae vertical (2023).

“Supongo que es un acto de liberación, que nombrando ciertas cosas, de alguna manera me deshago de ellas. Y, acercándome a un hombre que se define como agresor, es como una tierna autopsia: algo que no me pertenece, un círculo donde no me veo inscrita, o que de alguna forma quiero reconstruir. Él es como el que tiene la clave”.

Se trata de un filme que aborda en sus fotogramas la temática de la violencia intrafamiliar. Su origen, cuenta la directora, surge al recibir una llamada que firma como Ernesto. El remitente le indicaba que acudía a ella para rodar un proyecto sobre un caso donde él era el agresor.

“Ernesto y yo acordamos que haría una película sobre su historia inspirándome en la novela autobiográfica de la que era autor y ese acuerdo resultó ser sólo el pretexto que nos permitió acercarnos el uno al otro, y revelar gradualmente las motivaciones más profundas que nos atraían de las historias del otro”.

Para la cineasta, realizar una película es una decisión casi existencial: hacer películas para vivir o hacerlas para morir. El destino de un filme aspira a la propiedad de perpetuarse en el tiempo y reproducirse casi al infinito, en caso de que no se destruya su soporte. Pero en el fondo, explica, también está destinada a la muerte, a desaparecer, a quedarse invisible en algún instante del tiempo.

“Es como un fantasma. Entonces, para mí, lo que compensa eso es que el proceso de hacerla sea un proceso vital, que sea una experiencia tal que te transporte, que nos transforme a quienes la hacen y la ven y sea capaz de catapultarnos a otro lugar, dejarnos en otro lado”.

Por esa razón, el documental le es de ayuda para ser el formato de la historia que se ha plasmado en los cuadros de Ahora la luz cae vertical. Efthymia comenta que se trató de un proyecto controvertido, pues disonaba de cuestiones éticas y morales. Así se refiere la cultura de la cancelación y afirma que ignorar o esconder los problemas no es la solución a este tipo de incidencias sociales.

“Nosotros cargamos con pesos transgeneracionales que tienen mucho que ver con el sufrimiento. Nuestra religión, nuestra cultura, nuestra manera de relacionarnos, nuestra incapacidad de expresar emociones está arraigada en el sufrimiento. Nuestro trabajo es hacer una incisión y pasar de una manera elegante, sanadora, de una manera que compense o resignifique ese sentimiento para salir de ello”.

Su fotografía tiene por misión generar resonancias. La narración audiovisual es emocional: poética, romántica y lírica. Es una imagen blanda, nutrida por colores que no pretenden habitar la saturación y que carece de un plano de foco paralelo a la visión tradicional.

“Es un foco que atraviesa la pantalla. Enfoca puntualmente elementos situados en diferentes planos de la imagen. Eso fue una lección más cercana al cómo pensaba que se forma por estratos la memoria”.

SOBRE LA DIRECTORA

Efthymia obtuvo el Máster en Producciones Artísticas e Investigación (Facultad de Bellas, UB) fotógrafa formada en el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Es licenciada en Psicología (Universidad de Creta, Grecia). Ex alumna de IDFAcademy 2020, Circle - Women’s Doc Accelerator 2020,dok.incubator 2022, LIM Development Angels, Acció Producció Dones Visuals 2022. Trabajó como codirectora de fotografía en el documental Serás hombre de Isabel de Ocampo (2018) y fue directora de fotografía del largometraje Rocco tiene tu nombre de Angelo Orlando (2015). Dirigió el cortometraje documental Refrán (2015).