Cinco películas imperdibles dirigidas por mujeres

El éxito del live-action de Barbie ha colocado a la directora Greta Gerwig en el ojo de los estudios de Hollywood, pues aunque son las mujeres quienes tienen las oportunidades más limitadas en la industria cinematográfica, siempre hay piezas clave como el trabajo de Greta que resaltan la importancia de apoyar a las cineastas.

Greta está haciendo historia con la recaudación que ha logrado en taquilla Barbie, hasta el momento cuenta con 1,192 millones de dólares.

A Greta se le han sumado otras mujeres que también han hecho historia en la taquilla con filmes no solamente aclamados, sino que también lograron un gran desempeño en la taquilla.

Este listado presenta cinco películas que no te puedes perder y que fueron dirigidas por mujeres.

Captain Marvel (2019)- Anna Boden y Ryan K. Fleck.

La puedes odiar o la puedes amar, pero el estreno de Capitana Marvel fue todo un suceso, los números que hizo en taquilla (recaudó 1,131 millones de dólares) y la crítica le fueron favorables

En la cinta se presenta a Carol Danvers, interpretada por Brie Larson, con un tono feminista, en donde presentan la historia de origen de una de las superheroínas más poderosas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Se estrenará la secuela The Marvels, en donde regresa Brie Larson, y se le suman Iman Vellani (Ms. Marvel) y Teyona Parris (Monica Rambeau).

María Antonieta (2006)- Sofia Coppola

Este drama histórico basado en María Antonieta fue escrito y dirigido por Sofia Coppola. La película toma inspiración de la biografia Marie-Antoinette: The Journey de Antonia Fraser.

Kisten Dunst es la encargada de dar vida al personaje principal.

Twilight (2008)- Catherine Hardwicke

Un clásico juvenil basado en el libro del mismo nombre escrito por Stephanie Mayer, y que daría inicio a una saga cinematográfica.

La cinta la dirige Catherine Hardwicke, quien tomó relevancia en el cine gracias a su las cintas Thirteen y Lords of Dogtown.

Protagonizada por la pareja favorita de los 2000, Kristen Stewart y Robert Pattinson.

Wonder Woman (2017)- Patty Jenkins

La adaptación a la gran pantalla de Wonder Woman estuvo a cargo de Patty Jenkins, el resultado fue muy aplaudido tanto por la dirección, las actuaciones y las escenas de acción.

Esta película tiene como protagonista a Gal Gadot, y es una de las favoritas de los fans de DC.

Su taquilla la respalda, pues recaudó más de 800 millones de dólares.

The Power of the Dog (2021)- Jane Campion

The Power of the Dog es una película drama y western, escrita y dirigida por Jane Campion. Se basa en la novela del mismo nombre.

La película fue elogiada por los críticos y recibió doce nominaciones al Oscar, incluida la de mejor película.

Protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee.