Cinco películas clásicas de terror de John Carpenter para ver en 'streaming'

Octubre se ha convertido en uno de los meses más queridos del año por la llegada del Halloween y la llamada "spooky season", o temporada escalofriante.

Para quienes ya tienen sus decoraciones listas, con fantasmitas, calabazas y muchas telarañas, qué mejor que aderezar estos días previos al 31 de octubre revisitando varios clásicos del cine de terror que revolucionaron al género y que, como cada año, no pueden faltar. Todos ellos bajo la dirección del "Maestro del terror", John Carpenter.

En la plataforma Mubi se encuentran dos títulos del autor. Uno de ellos es Halloween (1978), cinta que daría inicio a una de las franquicias más queridas dentro del género y uno de los rostros más temidos de la pantalla: Michael Myers.

Protagonizada por una joven Jamie Lee Curtis, la película se desarrolla 15 años después de que Myers escapa de un hospital psiquiátrico y comienza una cacería contra la joven Laurie Strode (Jamie), una de las cintas más emblemáticas y pioneras del género slasher.

También de Carpenter, en Mubi puede verse La niebla, estrenada en 1980 y ambientada en California. Donde, en el marco del centenario del pueblo de Antonio Bay, comienzan a ocurrir eventos terribles cuando los objetos cobran vida y una misteriosa niebla cubre el lugar.

Pero si de experiencias extraterrestres hablamos, otro de los clásicos de Carpenter es La cosa del otro mundo, de 1982, basada en la novela de 1938 de John W. Campbell Jr., "Who goes there?", y ambientada en la Antártida, donde un grupo de investigadores estadounidenses se encuentran con un parásito extraterrestre que es capaz de imitar a otros organismos y al que llaman "La cosa".

Esta historia fue protagonizada por Kurt Russell, quien ya había trabajado con Carpenter en su anterior película, "1997: escape de Nueva York", esta última, aunque no es de terror, sino de ciencia ficción, es ya un clásico del autor, disponible para verse por la plataforma Prime Video.

Por último, te recomendamos En la boca del miedo, de 1995, considerada como la tercera parte de la llamada "Trilogía del apocalipsis", que incluye a "La cosa…" y "El príncipe de las tinieblas" (1987).

Protagonizada por Sam Neill ("Jurassic Park") como el investigador John Trent, que está en busca del rastro del escritor de terror Sutter Cane (Jürgen Prochnow), quien desapareció misteriosamente y cuyos escritos ejercen poder sobre aquellos que los leen.

¿Dónde?: Mubi y Prime Video