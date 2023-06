Meloneros de Matamoros y Viesca cierran empaques por bajo precio de melón

Un grupo de productores de melón de Matamoros y Viesca se organizaron para cerrar momentáneamente los empaques y de esa forma presionar para que les paguen en 5 pesos el kilogramo de la fruta.

Lo anterior luego de que el martes decidieran tirar alrededor de 30 toneladas, al no estar de acuerdo en que les compraran en 1.50 o 2 pesos el kilo.

Acompañados de representantes del gobierno del Estado y del municipio se empezaron a congregar minutos antes de las 08:00 de la mañana para definir qué precio se fijaría y al final acordaron que se "irían parejos" en 5 pesos el kilogramo.

Posteriormente, elementos de Seguridad Pública y de Protección Civil procedieron a colocar las unidades en los accesos de los empaques, para impedir que salieran o entraran los camiones de carga, pero alrededor de media hora después se retiraron, ya que los "coyotes" accedieron a pagar el precio que fijaron.

"Aquí vamos a estar hasta la última camioneta que llegue (con melón) y se la lleven en 5 pesos y la idea (es que se) mantenga ese precio hasta que termine la temporada", dijo Orlando Vázquez, presidente de la Asociación de Meloneros en Matamoros, quien agregó que en ambos municipios están por terminar las cosechas, pues les quedan poco más de tres semanas y luego empiezan en San Pedro, Tlahualilo y Ceballos, del lado de Durango.

Manifestó que planean "amarrarse" para que los compañeros de esos municipios también comercialicen a ese precio. Consideran que es lo justo, ya que producir sus parcelas les cuesta mucho.

Recordó que durante la primera etapa el precio alcanzó hasta los 11 pesos, luego se mantuvo en 8 o 9 pesos el kilogramo, más o menos hasta el 20 de mayo; sin embargo, posteriormente disminuyó de manera drástica, cuando el año pasado para estas fechas les seguían comprando hasta en 9 pesos. Añadió que ese comportamiento se tuvo durante tres años seguidos.

Declaró que esos precios eran excelentes debido a que ahora sembrar una hectárea les cuesta hasta 160 mil pesos, así que pagarles 1.50 o 2 pesos el kilo es una burla, según externó.

INCONFORMIDAD

Como se recordará, el lunes los campesinos se manifestaron porque les pretendían pagar máximo 2 pesos el kilogramo de la fruta y como protesta decidieron tirar unas 20 o 30 toneladas del producto.

El argumento que les dieron para pagarles muy poco es que no había demanda en las ciudades donde colocan la fruta y que no había camiones para llevársela, lo que dijeron que es incongruente puesto que la temporada empezó hace varios meses y no han dejado de cargar los tráileres, "todos los días los melones se van y ni modo que se vayan volando", cuestionaron.