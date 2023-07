Científicos revivieron un gusano microscópico que se congeló hace 46 mil años en Siberia

Científicos revivieron un gusano microscópico que se congeló hace 46 mil años en el Permafrost de Siberia, en Rusia, lo que lo convierte en la especie resucitada más vieja del mundo, según la revista PLOS Genetics.

La nueva especie identificada como nematodo pertenece a los géneros Panagrolaimus kolymaensis, debido a que fue encontrado en 2002 en la madriguera de una ardilla fosilizada, cerca del río Kolyma, al noreste de Siberia.

Si bien fue revivido en 2018, por la científica del Instituto de Problemas Fisicoquímicos y Biológicos en la Ciencia del Suelo RAS en Rusia, Anastasia Shatilovich, los gusanos pudieron ser resucitados con un poco de agua tras haber sido enterrados a 40 metros por debajo de la superficie.

Esto antes de llevar alrededor de 100 gusanos a laboratorios en Alemania para su posterior análisis, transportándolos en su bolsillo.

Dicha investigación ofrece una nueva visión de como los nematodos, pueden sobrevivir en condiciones extremas durante episodios extremadamente largos de tiempo, en este caso decenas de miles de años, algo nunca antes visto en otras especies antes halladas.

Investigan adaptación frente a entornos extremos

"Nuestros hallazgos aquí son importantes para la comprensión de los procesos evolutivos, porque los tiempos de generación podrían extenderse desde días hasta milenios, y la supervivencia a largo plazo de individuos de especies puede conducir a la refundación de linajes que de otro modo estarían extintos", se lee en el artículo.

Tras este proceso de liberación, los científicos utilizaron el análisis de radiocarbono del material vegetal en la muestra y establecieron que los depósitos no se habían descongelado desde hace entre 45 mil 839 y 47 mil 769 años.

Según The New York Times, los gusanos de aproximadamente un milímetro de largo pudieron resistir temperaturas extremadamente bajas al entrar en un estado inactivo llamado criptobiosis donde hasta el momento no se conocían nematodos que alcanzaran tal estado latente durante miles de años.

"El principal mensaje para llevar a casa o resumen de este descubrimiento es que, en principio, es posible detener la vida durante más o menos un tiempo indefinido y luego reiniciarla", dijo el Dr. Kurzchalia.