Cienfuegos: negociación, no inocencia

Con frecuencia, al abordar el tema de las acusaciones e incluso procesamiento penal de miembros de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República postula que las conductas individuales no significan o implican demérito de las instituciones a las que pertenecen./

A contrasentido, el general Salvador Cienfuegos proclama que su detención en Estados Unidos, bajo acusaciones relacionadas con el crimen organizado, significan e implican mucho más que su personalísima individualidad: "Yo creo que todo eso formó parte de este plan, de este programa para perjudicar a México. No afectaron al ex secretario de la Defensa Nacional, afectaron a las Fuerzas Armadas, las ofendieron. Agredieron al Estado mexicano (...) A mí me afectaron directamente, y lo he dicho y lo repito: no nada más a mi, se fueron a pegarle a las Fuerzas Armadas".

El general Cienfuegos dio una entrevista al periodista Jorge Fernández Menéndez para ADN 40, uno de los canales de Televisión Azteca (https://goo.su/yRi7). Fue un intento de lavado de cara, en una sesión sin mayor ánimo que dejar fluir la versión autoexculpatoria del exsecretario de la Defensa Nacional.

Instalado en la retórica hasta ahora improbada de un plan estadounidense para "perjudicar a México" y sin que haya anunciado hasta ahora alguna acción contra quienes de manera supuestamente injusta lo detuvieron en Estados Unidos, o contra las fuerzas malignas que pretenden o pretendieron dañar a la nación, Cienfuegos agradeció al presidente López Obrador la "valiente defensa" que de su caso judicial hizo.

El extitular de la Sedena durante la administración de Enrique Peña Nieto, que incluye el periodo en que se produjo el caso Ayotzinapa y en que se construyó la criminal "verdad histórica", dijo que la misma noche de su regreso a México, Luis Crecencio Sandoval, su sucesor, "me platicó más o menos todo lo que pasó. Desde la detención, la gran molestia que se dio en México, la ofensa que sintieron las Fuerzas Armadas por lo que había pasado conmigo y se habían dado (a) la tarea de investigar y yo quiero de manera muy reconocida agradecerle al Presidente de la República su oportuna y valiente intervención".

El peso de la acción de élite verde olivo (que habría producido una rapidísima investigación y exculpación, sin valor judicial) fue esbozada por el propio Cienfuegos al señalar como parte de su historial que "en muchos lugares donde formé mandos, hoy hay generales que fueron alumnos míos ¿cómo puede alguien pensar que quien estuvo formando a estos que ahora son los generales que están ya llevando las riendas de la institución, pueda prestarse a un negocio ilícito como este tipo?".

En su defensa, Cienfuegos terminó confirmando que no hubo ni hay ninguna declaración de inocencia en los tribunales estadounidenses; su abogado, señaló Cienfuegos, no sabía qué pasaba, solo sabía que el detenido saldría libre porque el asunto "lo están viendo en Washington".

Por esos arreglos de alto nivel la fiscalía de EUA determinó abstenerse de continuar con el proceso, porque, declaró Cienfuegos, "para ellos era más importante la relación con México que procesar a un general". Pareciera innecesario reiterarlo: devolvieron a México al general Cienfuegos por una negociación México-Estados Unidos al más alto nivel, no por considerarlo ni declararlo inocente.

Tan es así que Cienfuegos reconoció: "lo que sí quedó muy claro es que si ellos no quedaban conformes con la determinación de la autoridad judicial mexicana, ellos podrían reabrir el caso, eso lo mencionaron y está por escrito. Yo ya no podía hacer más, la jueza determina, ordena que de inmediato sea yo regresado a México".

¿No ha habido cambio, se puede reabrir esa investigación?, le preguntó Fernández, y el general respondió: "Nada, en absoluto, yo he estado pendiente. Según el acuerdo, además, al que se llegó podrían, no lo han hecho". Desde luego, tampoco han expresado la disculpa o desagravio que aún dice esperar Cienfuegos. ¡Hasta mañana!