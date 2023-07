Christopher Nolan abre la posibilidad de dirigir la secuela de James Bond; 'sería un honor'

El cineasta Christopher Nolan ha dejado abierta las puertas de la posibilidad de ser el próximo director de la secuela de "James Bond", luego de que en un podcast, hablara del honor que significaría para él guiar una producción cinematográfica de tales dimensiones, la cual equiparó con el peso y la responsabilidad de asumir un proyecto tan importante como lo fue la trilogía de "Batman: The dark knight", que también dirigió y fueron muy bien recibidas por la crítica.

Este jueves se estrena "Oppenheimer", la décima quinta película que el cineasta londinense ha dirigido desde que comenzó su carrera dentro del cine, en 1998, y aunque la cinta no ha sido vista por la audiencia, críticos de cine ya tuvieron la oportunidad de verla exhibida, situación que ha generado el interés de miles de cinéfilas y cinéfilos en el mundo, debido a que ha sido catalogada como una gran propuesta por la que optar en taquilla, debido a que Nodal narra la vida del físico J. Robert Oppenheimer, también conocido como el padre de la bomba atómica.

Por ello, cuando hace un par de horas, mientras el cineasta participaba en el podcast "Happy Sad Confused" sus declaraciones no fueron echadas en saco roto, sobre todo, cuando el director de 52 años respondió a la pregunta de qué significaría para él encargarse de la dirección de una película como las de James Bond que, hasta la fecha, cuenta con 27 películas que dan cuenta de las aventuras del 007, pues Nolan expresó que sería un honor para él formar parte de una proyecto tan ambicioso y emblemático como lo es la historia del agente inglés, creado por el escritor Ian Fleming.

"Sería un honor y un enorme privilegio", dijo Nolan, generando grandes expectativas no sólo entre sus admiradores, pues uno de los cineastas que crea "cine de autor", sino por las y los amantes de las peripecias del agente James Bond.

Y aunque la pregunta fue formulada por Josh Horowitz, el locutor del podcast, en realidad, fue hace una década, cuando en 2013, Eon Production, encargada de la filmación de 25 de las 27 películas que existen de "James Bond", ya había contactado al director para que participara en la película que estaban por filmar y, aunque, mucho se dijo acerca de que Nolan no rechazaría esta invitación, debido a que era un gran fanático de Daniel Craig quien encarnó al 007 en cinco de estas cintas; "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) y "Spectre" (2015) y "Sin tiempo para morir" (2020), finalmente el director no se involucró en el proyecto.

En ese momento, "Daily mail" informó que uno de los motivos que parecía que habían llevado a Nolan a desertar de dicha invitación fue que su trabajo como director de la trilogía de "Batman: The dark knight" habái finalizado, relativamente, poco tiempo antes, por lo que no quería involucrarse en un proyecto de grandes dimensiones como lo sería "Spectre", la cinta que estaba por filmarse y que finalmente fue realizada por Sam Menes, que habái dirigido las dos películas del 007 que la antecedían. Además, en ese momento, ya estaba trabajando en la pre-producción de "Interstellar", protagonziada por Anne Hattaway y Jessica Chastian.

Pero, en esta ocasión, 10 años más tarde, Nolan dijo a Horowitz que no sólo serían un privilegio ser el director de la película, sino que la responsabilidad con la que cargaría sería muy similar a la que tuvo cuando de 2006 al 2012 se encargó de filmar las cintas de "Batman".