Christian Horner habla de lo que le faltó a Checo Pérez para un mejor lugar en Países Bajos

El jefe de Red Bull Racing, Christian Horner, habló del desempeño del mexicano Sergio Pérez en la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos. Y es que, en el Circuito de Zandvoort, Max Verstappen se llevó la pole position y Pérez quedó en el séptimo lugar.

Momentos después de la clasificación, Horner platicó con la prensa y reveló qué le faltó al piloto mexicano para alcanza un mejor lugar. Esto, mientras llenó de elogios a Verstappen.

"Con el tiempo y las condiciones, es muy complicado para los pilotos. Hubo momentos en los que pensaba que esto se nos podía escapar, pero la última vuelta de Max la vuelta de salida y luego dar la vuelta que dio, fue fenomenal. Estoy seguro de que internamente debe sentir la expectativa y el ruido, y la forma en que lo maneja es realmente notable", detalló.

¿Cuál fue el error de Checo? No tener la misma confianza que su compañero de escudería, al menos, desde la perspectiva de Christian Horner.

"No ha tenido la confianza de Max, aunque no creo que nadie la haya tenido. Fue una sesión más difícil para él, pero luego hay otros a su alrededor que sufrieron y no esperabas, como Oscar, por ejemplo, que está detrás de él", finalizó.

¿A qué hora y dónde ver la carrera del Gran Premio de los Países Bajos?

La carrera del Gran Premio de los Países Bajos será este domingo, 27 de agosto, a las 7:00 (hora del centro de México) en el Circuito de Zandvoort. Asimismo, la transmisión será a través de FOX Sports y FOX Sports Premium.

"Confío en que mañana estaremos en la pelea por un buen resultado", escribió el piloto mexicano en sus redes sociales.