Christian 'Conejo' Cantú se convierte en el sublíder de Fórmula 4

Excelentes resultados, logró el joven piloto lagunero Christian “Conejo” Cantú, quien días atrás se colocó en tres podios dentro de la Fórmula 4 NACAM, en la que participan algunos de los mejores pilotos jóvenes de Latinoamérica.

Fue un excelente fin de semana para el juvenil de 16 años de edad, quien en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, mismo sitio donde se corre cada año el Gran Premio de México, de Fórmula 1, logró tres segundos lugares, para mantenerse en la pelea por el campeonato anual. De tres carreras y tres espacios para podios en cada una, además de “Conejo” Cantú, solo otro mexicano se subió al podio y en solo una ocasión, por lo que “El Conejo” es hoy el representante nacional que puede pelear el campeonato en esta complicada categoría de la Fórmula 4 Latinoamérica.

“La verdad me fue bien a medias, por conseguir en las tres carreras pódium en todas y segundo en todas. Pero desafortunadamente, con quien estoy peleando el campeonato quedó en primero en las tres carreras, uno de los pilotos colombianos y ya se convirtió ahora en una competencia entre él y yo por el primer lugar. Al parecer, trae un coche con mucha más potencia y pudiera ser sancionado, pero uno debe de competir a pesar de que el de enfrente altere o no su motor, que es algo que no juzgaré yo, lo harán las autoridades, siempre uno busca hacer lo mejor, con lo que tenga”, comentó “Conejo” Cantú para El Siglo.