China no quiere asumir responsabilidad sobre tráfico de fentanilo, según expertos

Especialistas en seguridad consideran que China no quiere asumir su responsabilidad global en contra del tráfico de drogas como el fentanilo, y no hay una colaboración continua y eficaz del gobierno de México con el chino.

"No hay reuniones conjuntas (...) Se carece de estrategia, tampoco existen acuerdos para luchar contra el tráfico de las drogas, no hay una colaboración real", dijo Tonatiuh Fierro, maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México, luego que China respondió a México que "no existe el tráfico ilegal de fentanilo".

El especialista refirió que estos señalamientos de China son una forma de blindarse y no asumir su responsabilidad, además que no quieren desprestigiarse.

El internacionalista resaltó que buena parte de las incautaciones provienen de Asia, pero no hay una cifra para saber cuánto de India y China.

"Es muy difícil saberlo porque entra de manera ilegal; por ejemplo, en el 2021 casi fueron más de mil 800 kilos que se incautaron de fentanilo en plena pandemia, no hay una cifra exacta, más del 90% del fentanilo se ha incautado en Estados Unidos proviene de México, pero viene principalmente de Asia", señaló.

Por su parte, el consultor en materia de seguridad nacional, David Saucedo, comentó que el gobierno chino durante mucho tiempo ha negado tener responsabilidad en la producción y tráfico de fentanilo ilegal hacia México, así como a Estados Unidos, y no aceptan su parte de responsabilidad en esta problemática.

Destacó Saucedo que, para frenar las críticas, en 2019 el gobierno chino prohibió la producción legal de este narcótico, pero se sigue produciendo.

"De igual modo, los precursores químicos del fentanilo se siguen produciendo y exportando legalmente hacia México. El gobierno chino percibe que aceptar que en China se produce tanto el fentanilo como sus precursores químicos implica colocarse en una posición de debilidad con los norteamericanos", indicó.

Subrayó que no se ayudará al gobierno de México ni al presidente Andrés Manuel López Obrador en las solicitudes de información que hicieron recientemente en una carta abierta que el Ejecutivo Federal dio a conocer en una conferencia mañanera.