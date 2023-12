Chile busca soluciones tras rechazo a Constitución

La ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, afirmó este viernes que el Ejecutivo está "insistiendo en buscar soluciones" a los problemas de la ciudadanía mediante el impulso de las reformas tributaria y de pensiones.

"No sé si hay alguien en Chile que piense que no se requiere hacer una reforma previsional (...) no hay ningún resultado electoral en la Tierra que pueda llevarnos a concluir que está bien que los pensionados se queden con sus pensiones bajas", dijo la secretaria de Estado en una conferencia de prensa, haciendo referencia al plebiscito del pasado domingo donde el país rechazó una propuesta constitucional de corte conservador.

"En el pacto fiscal se acordó con todos los sectores políticos que había un debate respecto a si se necesitaba una reforma tributaria o no, o si se podían cubrir las necesidades del país solamente con el crecimiento o la eficiencia", señaló.