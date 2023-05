'Cheems' muestra mejorías en su salud

Buenas noticias para los seguidores de Cheems, el perro viral de los memes. Su salud ha mejorado desde su penúltima visita al veterinario cuando le fueron detectadas tres neoplasias dentro de la pleura (membrana que recubre las paredes de la cavidad torácica y los pulmones), además de que presentaba dificultades para respirar.

En una publicación de Instagram del 15 de mayo, sus dueños alertaban sobre el estado de salud de la mascota: "Me estoy preparando para lo peor, pero en espera de un milagro".

Sus seguidores le dieron ánimos a Cheems a través de los comentarios en la red social, por lo que este miércoles sus dueños actualizaron sobre su estado de salud desde Hong Kong, China. En la misma red social indicaron que los Rayos X y el ultrasonido practicado al perrito muestra que aún hay fluido dentro de la pleura.

"El Dr. Saido dijo que no es necesario practicarle Thoracocentesis porque hay muy poco que drenar y no afecta su respiración", indicaron a sus seguidores y contaron que no ha tosido ni una sola vez en la semana, excepto cuando toma agua y por la noche.

"Cuento sus respiraciones mientras duerme, para asegurarse de que está respirando bien", compartió su dueño.

La próxima cita de Cheems, cuyo nombre real es "Baltze", será los primeros días de junio.

Sus dueños agradecieron las muestras de cariño y pensamientos positivos que Cheems ha recibido, "hubo un momento en el que creí que lo perdería, pero los milagros ocurren".

La publicación se acompaña de una serie de imágenes en donde se ve a Cheems pasear en una carriola especial para mascotas. Así como una imagen con su familia.

Los seguidores de Cheems han celebrado las buenas noticias con memes del perrito viral, así como con comentarios de buenos deseos: "Cuiden mucho a Cheems, por él le hecho ganas a la vida", "´Él es el mejor chico", "Ella cuenta sus respiraciones cuando duerme, gracias por cuidar de él".