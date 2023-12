Checo Pérez, Wendy, Alan Estrada y más famosos en la despedida de RBD en el Azteca

El gigante Estadio Azteca no fue suficiente para abrumar al grupo pop más importante del momento en México. RBD salió a bailar y cantar, junto a su público que, como los miembros del grupo, se entregaron por completo en el último show de la gira.

Pero pese a la energía y la confianza de Anahí, Maite, Christian, Christopher y Dulce, su sorpresa era notoria, sus rostros desencajados dejaban ver que no podían creer, que el estadio de mayor aforo del país se llenó para despedirlos.

"Buenas noches, México, esto es un sueño hecho realidad, esta noche (jueves) está llena de sentimientos, y melancolía, gracias infinitas, buenas noches, Estadio Azteca", dijo Anahí, que abrió los discursos y estuvo acompañada por Dulce para saludar a su público.

"Hace 15 años que debimos despedirnos aquí en este estadio, pero hoy (jueves) es el último concierto, aquí en nuestro país y estamos llenos de emociones, impresionados de ver este lugar lleno de tanto amor, gracias por mantener vivo a RBD", compartió Dulce.

La fiesta continuó, con el grupo invitando al público a grabar con sus celulares el video oficial de su más reciente sencillo el cual armaron con todos los videos que el público comparta en TikTok. Emocionados, los fans colaboraron, al tiempo que las pulseras led iluminaban todo el recinto, y los cantantes seguían con agradecimientos.

"No hay palabras que alcancen para agradecer, cuando platicamos esto hace un año, no nos lo imaginábamos, gracias por darle sentido a este sueño, que nos dimos cuenta de que también era nuestro, RBD son ustedes, no nosotros", dijo Maite Perroni, junto a Christopher Uckermann, quien agregó:

"Ver esto es algo muy especial para nuestros corazones, quiero que levantemos las manos y enviemos energía colectiva para parar las guerras estamos hartos de derramar sangre; esta canción la quiero dedicar a todos los que ya no están con nosotros", dijo antes de continuar con "Inalcanzable".

Por momentos, entre canciones, los miembros del grupo se mostraron conmovidos, a punto de derramar lágrimas, se miraban, se abrazaban como sabiendo que era la última presentación del tour, y con la incertidumbre que comparten con sus fans: ¿Qué pasará después?

En medio de las muestras de cariño Christian se apoderó del escenario como en todos los conciertos de la gira, con su traje de charro rosa, cantando "El Rey", pero esta vez con un discurso profundo sobre su libertad sexual.

"Tú qué has estado sin amor, tú qué has caído en un hoyo y piensas que no te vas a levantar, mírate, mírame, siempre te puedes levantar, si pelear por mi libertad me hace puto, soy puto porque lucho por lo que soy y lo que creo y seguiré luchando por la verdad, porque soy mariposa y vuelo", dijo mientras desgarraba la camisa que llevaba puesta para mostrar una playera con la palabra "puto", en el frente.

Entre el público apareció "Checo" Pérez, Ricardo Manjarrés, Alan Estrada, y Wendy Guevara festejando, siendo parte de los miles de seguidores del grupo, que dio cuenta de la diversidad, diferentes generaciones, preferencias sexuales y banderas de países como Perú, Brasil República Dominicana y México conviviendo juntos en el Estadio Azteca.

"Hoy (este jueves) se cierra un ciclo y es muy difícil decir adiós, no sabemos que pueda pasar, pero hoy quiero agradecerles por todo el amor que nos han dado, por no olvidarnos, gracias por no parar de soñar, gracias por ayudarme a creer en mí y a vencer todos mis miedos", se despidió Dulce.

Pero antes de terminar Anahí sacó la última leyenda en su playera, la misma que cambió de frase en cada concierto, después de cantar "Sálvame", y "Nuestro amor" ahora con la oración "Este amor es para siempre, gracias", para despedirse cantando "Rebelde" junto al resto del grupo.