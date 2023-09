Checo Pérez: No fue un gran día, pero haremos lo posible por remontar

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, que saldrá quinto este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimocuarto del año, manifestó en el circuito de Monza, donde entre el tercer y último entrenamiento libre y la calificación tuvo que cambiar el motor de su RB19, que este sábado "no fue un gran día", pero que hará "lo posible por remontar".

"Hoy no fue un gran día. Tener que instalar un motor nuevo y perdernos una gran parte del tercer entrenamiento libre no fue ideal, porque no pudimos rodar con los neumáticos blandos nuevos antes de la calificación, por lo que estábamos menos preparados (que el resto) para la Q3 (la decisiva tercera ronda de la cronometrada principal)", comentó 'Checo', nacido hace 33 años en Guadalajara (Jalisco) y que es segundo en el Mundial, con 291 puntos, 138 menos que el líder, su compañero el neerlandés Max Verstappen.

"En líneas generales, no creo que optimizáramos nuestro rendimiento y mostrásemos lo que podíamos hacer hoy", apuntó el bravo piloto tapatío, seis veces ganador en la F1 (dos de ellas este año; en Arabia Saudí y en Azerbaiyán) y que apunta este domingo a su trigésimo cuarto podio en la categoría reina.

"El equipo, sin embargo, efectuó un sensacional trabajo dándole la vuelta al coche con miras a la calificación. Tuvimos un buen viernes y ayer teníamos un gran ritmo de carrera, pero hoy no pudimos capitalizarlo en carrera", apuntó el mexicano de Red Bull.

"Con miras a mañana, soy optimista, en espera de que podamos mostrar nuestro gran ritmo; y haremos todo lo posible para progresar a través del grupo", comentó 'Checo' este sábado en Monza.