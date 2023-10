Charly López dice que Sergio Mayer se convirtió en Alfredo Adame: 'se le botaron las canicas'

Para Charly López, Sergio Mayer no supo aprovechar su momento, y lo que actualmente está haciendo en contra de GB5, conformado por los ex Garibaldi, es una "niñería", pues sus supuestos intentos de sabotearlos no le han resultado pese a sus esfuerzos, así lo considera el cantante que mantuvo una estrecha relación de amistad con Mayer durante años, pero que por las diferencias entre ellos, y sobre todo las faltas de respeto, terminó.

GB5 ya se presentó con éxito en el escenario de los 90's Pop Tour, sin Sergio Mayer y en medio de una guerra de declaraciones entre el exintegrante de "La casa de los famosos" y los exGaribaldi, quienes coinciden con que Sergio Mayer no se portó como un verdadero amigo cuando estuvo al frente de la agrupación, pues aseguran que corrió a Pati Manterola y tuvo un conflicto con Katia Llanos.

Mayer se dice decepcionado porque "sus hermanitos", como los llama, no lo invitaron a sumarse al proyecto de GB5, y se dice abierto para que haya un acercamiento, sin embargo, para Charly López ya no hay vuelta atrás, y se dice muy desconcertado por la actitud de Mayer, tanto que lo compara con Alfredo Adame, exactor y exconductor que en el pasado fue exitoso pero que ahora sólo ha protagonizado pleitos con medio mundo del espectáculo.

"Si no pierdo empato", esa es la forma de pensar de Sergio Mayer según Charly López, así lo aseguró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, y lamentó la actitud inmadura e infantil del exdiputado, a quien apoyó mientras estuvo en "La casa de los famosos".

"Hizo muchas cosas mal, las sigue haciendo hoy día y cree que está bien, en su cabecita cree que está bien; yo, en lo personal, lo comparo con Alfredo Adame, para mi un gran actor, un gran conductor, un cuate serio y de repente se le botaron las canicas y empezó a hablar de todo mundo, y dices ‘¿qué le pasó; para mí se volvió un Alfredo Adame Sergio Mayer", expresó.

Mientras Sergio Mayer acaba de estrenar su serie "Mayer Camil la familia", Alfredo Adame divierte a sus seguidores con videos personalizados y con el peculiar estilo del exconductor de "Hoy", quien ya se recuperó de una de tantas peleas callejeras y que ha sostenido pleitos públicos con Carlos Trejo, Andrea Legarreta, sus exparejas y sus hijos.