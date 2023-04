CFE realiza mejoras tras quejas por apagones

Tras las quejas que hicieron los comerciantes de San Pedro por los constantes apagones que hace unas semanas se volvieron a registrar, el personal de la Comisión Federal llevó a cabo algunas mejoras.

El representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Abelardo Fernández Cavazos, mencionó que sostuvieron una reunión con representantes regionales de la dependencia federal y se comprometieron a instalar un transformador de mayor capacidad, así como la renovación de algunas líneas de conducción y que el miércoles de la semana pasada se realizaron algunos trabajos.

Agregó que si bien desde entonces no han tenido problema, nuevamente convocarán a una reunión a directivos de la dependencia ya que no hay evidencia de que efectivamente se colocó el transformador y conforme aumente la temperatura se "disparará" la demanda de la energía y no están dispuestos a arriesgarse a quedarse sin el servicio nuevamente, pues las pérdidas por lo apagones son millonarias.

"Nos dijeron que nos iban a poner transformadores nuevos y cable trenzado. Anduvieron el miércoles en la tarde, incluso empezaron a las tres y terminaron como a las nueve de la noche y no ha fallado en el Centro pero no quiere decir que no vuelva a ocurrir y por eso queremos saber qué fue lo que hicieron, porque no hay ninguna foto, ninguna evidencia y capaz que nomás vinieron a apretar tornillos".

Dijo que en algunas colonias y ejidos se siguen presentando apagones, por lo que insistió que es necesario que se invierta para mejorar la red, pues a diferencia del resto de los municipios de la región, San Pedro es donde el servicio es muy obsoleto.

"Si no vemos cambio entonces vamos a tomar otras medidas y por eso estamos buscando otra reunión para que no nos vayan a agarrar la mano sobre la puerta, porque imagínate, porque apenas empieza el calor y en esas condiciones pa' las carnicerías, las tortilleras y otro tipo de negocio de comida, les genera muchas pérdidas" concluyó.