César Bono gana demanda contra su inquilina: 'va a tener que pagar'

César Bono sorprendió a sus seguidores y colegas, ya que mediante un video denunció a una mujer que llevaba un año sin pagar la renta de una propiedad. Luego del desarrollo del proceso legal, el actor confirmó que ganó la demanda contra Jessica López Rivera, además de revelar diversos detalles.

El famoso actor suele enfocarse en sus proyectos profesionales; sin embargo, hace poco decidió tomar sus redes sociales para evidenciar una problemática con el objetivo de generar ruido, lo cual habría funcionado al compartir el resultado.

Fue a través de una entrevista con el programa "Sale el Sol", que el intérprete habló abiertamente del proceso legal, revelando que Jessica López Rivera tendrá que desalojar su propiedad que se encuentra ubicada en Estado de México.

"Recibí tal apoyo que ya perdió el caso la señora, ya va a tener que salir, va a tener que pagar", explicó.

Asimismo, César aclaró que cuando la persona abandone la propiedad recibirá una demanda para exigir el pago por un año de renta, o de lo contrario, tendrá que enfrentar otras consecuencias.

"Yo no sabía, pero legalmente yo no podía forzarla a que me pagara, hasta que la echara, ahora que ya dejará la casa o me paga o se va a la cárcel. Lo siento Jessica, pero pagas o hay cárcel".