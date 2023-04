Celebrity Rush

Hace un par de semanas mi corazón terminó hecho pedacitos.

El 22 de marzo, Louis Tomlinson, exintegrante de la ya extinta boyband One Direction, y uno de mis favoritos, si me lo permiten decir, abrió su alma a miles de personas en su documental All of Those Voices. Ahí, el originario de Doncaster, Inglaterra, habló sobre la transición de pertenecer a una de las bandas más exitosas de los últimos años a convertirse en un artista en solitario.

Y es que aunque para muchos artistas estas transiciones resultan ser todo un éxito, como el caso de Beyoncé, quien se separó de Destiny’s Child para consolidar una brillante carrera como solista, para otros puede resultar una tarea más difícil.

Louis comenzó con la banda a los 18 años cuando era apenas un joven. Su familia, al igual que la del resto de los chicos, era de clase obrera, viviendo una vida común, tal como tú y yo. Su paso por la banda, al inicio, fue complicado, su voz no era apreciada como él lo merecía y cuando por fin pudo tener su espacio y su reconocimiento, creando increíbles canciones para One Direction, ¡puff! la banda se desintegra.

Este fue un golpe bastante duro para él y para rematar, como si de mala suerte se tratara, su madre, Johanna Deakin, falleció a causa de un cáncer, dejando a siete hijos, dos de ellos aún muy pequeños. Además, a los pocos meses también falleció Felicite Tomlinson, su hermana menor, por una sobredosis. Todo en el mismo año.

En su documental, Lou habló de lo complicado que fue superar todo esto. Se había esfumado su lugar seguro: su madre y la banda . Al ser el mayor, debía tratar que toda la familia continuara junta, mientras él se desmoronaba por dentro, intentando buscar su lugar dentro de la música, lo que más le apasionaba.

Ver este tipo de imágenes causaron gran conmoción en los espectadores y es que a pesar de que pudimos imaginar el dolor que Louis pudo haber sentido, ver todo lo que vivió en un panorama más completo te rompe el corazón, no solo por ser fan, sino por la simple empatía que todo ser humano posee al escuchar este tipo de historias.

Aquí es donde nos damos cuenta de que tener fama y dinero no lo es todo si una persona o un ser querido falta. La verdad, en algún momento, muchos hemos pensado: “qué padre ser famoso, tener dinero, éxito…”, y no nos sentimos agradecidos por lo que tenemos en realidad, el disfrute de un ser querido, el beso de mamá y las risas con tus amigos.

Este documental nos hace replantear un poco más la situación que vivimos y que viven otros, quienes, no por ser famosos ya lo tienen todo, no por tener dinero ya pueden disfrutar de su vida plenamente, nos hace ver y reflexionar sobre la otra cara de la moneda.

Me da mucho gusto que Louis, a pesar de todo lo que vivió, logró superar las cosas con mucho ímpetu, siempre siendo amable, dulce y humilde con todos los que lo rodean, y ahora, gozando de una gran popularidad, continúa viviendo su vida al máximo, amando a sus seres queridos y sin duda también a sus fanáticas.