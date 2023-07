Celebran audiencia contra expareja de Dibanhi, joven desaparecida hace dos años en Torreón

Luego de más de dos meses y de cinco audiencias suspendidas, este martes se celebró una nueva audiencia en contra de Christian "N", expareja de Jovanna Dibanhi Aguilar, desaparecida hace dos años en la colonia Latinoamericana en Torreón, y de la que no ha dado pistas. Christian "N" se mantendrá en prisión preventiva.

La nueva audiencia se extendió por cinco horas y se celebró en el Centro de Justicia Penal, a la cual acudió María Guadalupe Pérez Ayala, con la esperanza de terminar con la incertidumbre de no saber dónde o qué le pasó a su hija, quien fue vista por última vez el 25 de junio de 2021, en la vivienda que compartía con el señalado.

"Este hombre se amparó en el mes de mayo y apenas ayer (lunes) me avisaron de la audiencia, para volver a empezar. Que se anulaba todo. Yo dije en el nombre sea de Dios, ya que había la posibilidad de que lo dejaran en libertad, pero gracias a Dios no pasó, la Fiscalía sí venía con todos los argumentos que se necesitaban", dijo la madre de Dibanhi.

Doña Guadalupe fue clara al decir que ella no busca un culpable, sólo la verdad, "¿dónde se encuentra mi hija?", pregunta de la que espera tener pronto una respuesta, ya que se fijó una nueva fecha en un mes, para una nueva audiencia, en la que se establecerá o no, la responsabilidad de la expareja de la desaparición de Dibanhi, delito por el que fue vinculado.

"Yo nomás quiero saber la verdad… que nos diga que pasó, qué hizo con ella", insistió la madre de la joven desaparecida.

Guadalupe reconoció la actuación de la Fiscalía, "lo que no hicieron desde un principio, ahorita sí", lo que le da confianza de tener un avance en su caso.

25 MESESHan transcurrido de la desaparición de Jovanna Dibanhi.

Fue el 18 de mayo que la expareja de Jovanna Dibanhi fue vinculado a proceso por el delito de desaparición de persona, con el agravante de tener una relación de confianza, por lo que desde entonces se encuentra en prisión preventiva oficiosa en el Cereso de Torreón.

DOS AÑOS SIN ELLA

El 25 de junio de este 2023, María Guadalupe se plantó frente al Árbol de la Esperanza en la Alameda Zaragoza, en donde pidió apoyo para seguir buscándola hasta encontrarla.

"...hoy se cumplen dos años de exigirle a las autoridades, de pedirle a la sociedad, de rogarle a la divinidad. Hoy soy la voz de mi hija Jovanna Dibanhi, que le dice a la sociedad, por favor, no me olviden, no me abandonen, ayúdenme a poder ser localizada", fueron las palabras de una madre desconsolada por no saber qué fue lo que pasó con su hija.

En todo momento, María Guadalupe estuvo acompañada por familiares, así como por miembros del Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec-M) en La Laguna, Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Desaparición

El 25 de junio de 2021, fue el último día que se tuvo comunicación con la joven.

* Desapareció en la colonia Latinoamericana.

* Es madre de una pequeña, que ahora se encuentra con su padre biológico.

* Se han realizado búsquedas alrededor de su domicilio y en Matamoros, donde su expareja vivía.