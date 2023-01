CDHEC espera informes de la SSP y secundaria sobre agresión a estudiante en Piedras Negras

Autoridades de la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila con sede en Piedra Negras, dieron a conocer que están en espera de recibir los informes solicitados a diferentes dependencias, tanto estatales como municipales; para continuar con la investigación del estudiante de secundaria agredido durante la aplicación del Operativo Mochila.

Cabe mencionar que las dependencias a las cuales se les hizo llegar por oficio las solicitudes de informes sobre lo sucedido en la escuela secundaria general "Abel Herrera Rudolf" de la colonia San Joaquín son: la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Piedras Negras y al director de la institución educativa.

Manuel Isaac López Soto, titular de la Tercera Visitaduría de la CDHEC, indicó que hasta el momento no se ha presentado ni el menor, ni su tutor a presentar una queja formal de lo sucedido; sin embargo, detalló que están facultados para iniciar una queja de oficio con la información difundida en medios de comunicación.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

"En este caso, primero queremos tener mayores datos, para efecto de poder tener un panorama de lo que pudo haber sucedido y la primera situación que se plantea, es haberle pedido al director de la escuela que nos informara sobre los hechos y datos del menor, para poderlo localizar", indicó López Soto.

Además de referir que también se giró un oficio a la presidencia municipal porque se señala que participaron agentes de la policía preventiva y también se giró un oficio a la Secretaría de Seguridad Pública, para efecto que den un informe de la participación de los elementos, porque se hablaba de agentes del Estado.

Están en el periodo que tienen las diferentes instancias para la entrega de los citados informes y, cuando tengan mayores datos, se formalizará un informe con las características que siempre se han tenido en cuanto al inicio de una queja y recabar las pruebas para acreditarse la violación a derechos humanos.

"No han acudido y no sé si ellos no sepan de la existencia de este organismo, o no sepan dónde se ubique", refirió el citado ombudsman.