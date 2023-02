Cate Blanchett y la vorágine de Tár

Una lluvia de aplausos cubrió a Cate Blanchett en septiembre pasado. Tár (2022), filme que protagoniza bajo la dirección de Todd Field, se estrenó en el Festival de Venecia. Allí, la intérprete australiana fue reconocida con el Premio a Mejor Actriz por prestar vida a “Lydia Tár”, una aclamada directora de orquesta que sufre descensos tanto a nivel profesional como personal.

Tár, proyectada en Torreón este lunes gracias a la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, constituye el periplo de una mujer que ama la música, pero donde la música es lo menos importante. El desarrollo del guion gira en torno a la protagonista y sus decisiones. Tópicos como la cultura de la cancelación, la identidad política y personal, el abuso del poder y el acoso sexual, estructuran la línea narrativa.

En una entrevista recién otorgada al diario británico The Guardian, Blanchett comentó que este no es su primer acercamiento al arte musical. La actriz se recordó de niña, cuando asistía a clases de piano en Melburne, con la señora McCall, quien se percató por primera vez de su destino: Blanchett llegó un día a clase sin haber practicado y su maestra la delató frente a sí misma. Le dijo que deberían parar, que ella como alumna no buscaba ser músico, sino actriz. “Ella tenía estos conciertos e instintivamente se dio cuenta de que yo simplemente venía y actuaba como músico”.

Para encarnar a “Lydia Tár”, Blanchett se valió de disciplina y talento: aprendió alemán, retomó las lecciones de piano, cursó clases en línea con el director de orquesta Ilya Mussin y acudió a múltiples interpretaciones de la Sinfonía No. 5 del compositor Gustav Mahler. Además, memorizó todo el guion, con cada una de sus líneas y referencias. El resultado se muestra en la construcción de un personaje dotado con carácter propio y psicología profunda de claroscuros.

El filme comienza con el desfile de los créditos, que comúnmente se instalan al final. Este es quizá el primer cuestionamiento a las jerarquías, pues los primeros nombres en aparecer son los referentes al staff. Tras los negros, “Lydia Tár” aparece en el pasillo de un auditorio, nerviosa, algo inquieta, a punto de entrar a una clase magistral donde será entrevistada. Su asistente (Noémie Merlant), aparece para darle tranquilizantes, en una escena que enmarca la silente dependencia de la protagonista ante las personas de su círculo.

Además de una artista y filántropa brillante (dirige una fundación para compositores y ha organizado conciertos benéficos), “Tár” es mujer, lesbiana, está casada y tiene una hija adoptiva. Su extensa carrera por las sinfónicas y escenarios más importantes del mundo la ha colocado ante el proyecto más grande de su existencia: la grabación de la Sinfonía No. 5 de Mahler (1860-1911). También planea la publicación de un libro autobiográfico, mismo que opacará por la vorágine y el juicio social al que será sometida.

Simbolismos

La mitología de la Antigua Grecia narra que Dédalo construyó un laberinto para encerrar al Minotauro, el monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro que asolaba a la isla de Creta. Los muros del laberinto se edificaron para detener a la criatura, no para eliminarla. Durante años, antes de la aparición del héroe Teseo, siete hombres y siete mujeres eran llevados a este lugar a manera de sacrificio; vagaban errantes hasta que eran encontrados por el Minotauro y, a la postre, eran asesinados. Sigmund Freud emplearía a este monstruo en sus teorías para referirse al “núcleo del propio ser”.

En la película es posible comparar a una escena con el citado mito griego. Ocurre cuando la protagonista sigue a la nueva chelista de la orquesta hasta un viejo edificio en Berlín. “Lydia Tár” lucha constantemente con fantasmas del pasado y, en esta locación, en el lúgubre y húmedo sótano del edificio, se evidencia su vulnerabilidad ante ellos. No logra encontrar a su discípula, pero sí a un animal que podría tomar el papel del Minotauro. Asustada, se vale de su instinto y busca escapar, resultando herida en la huida.

De manera literal, la escena marca la caída de la protagonista. Las acusaciones en su contra por abuso de poder y acoso sexual, comenzarán a emerger hacia la luz pública. La situación también evidencia contrastes en otros personajes, lanzando así un discurso en escala de grises: nadie es del todo bueno ni del todo inocente.

Críticas

Gracia a Tár, Cate Blanchett se encuentra nominada por octava ocasión a un Premio Óscar, buscando así hacerse de su tercera estatuilla, en esta ocasión, por Mejor Actriz Protagonista. En general, la película de Todd Fiel ha recibido críticas y calificaciones entre buenas y regulares en las páginas especializadas. Por ejemplo, en el sitio Rotten Tomatoes ostenta una aprobación del 80 por ciento y crítica de 8.4; en Metacritic tiene puntuación de 92 sobre 100, en IMD se le otorga 7.7 y en FilmAffinity un puntaje de 7.1.

No obstante, ante la manera de abordar sus temáticas, el filme ha sido también cuestionado. El periodista Richard Brody escribió en The New Yorker una crítica donde señaló la carga ideológica de la película. En específico, una de las líneas se dirige a la escena donde “Tár” debate postura ante un estudiante de dirección, pues este se identifica como pangénero y no puede aceptar la obra de Johann Sebastian Bach, al considerarlo un compositor misógino.

Mientras que, Marin Alsop, la directora de orquesta más aclamada del mundo y que, al igual que “Lydia Tár”, se encuentra casada con una intérprete de música clásica, con quien tiene un hijo, además de asesorarse con el compositor estadounidense Leonard Bernstein, comentó para el Sunday Times que le resultó desgarrador que Field decidiera retratar a una mujer y convertirla en abusadora, cuando hay evidencia de casos reales protagonizados por hombres en los cuales pudo haberse basado.