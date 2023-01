'Casi no la he usado'; mujer intenta cambiar una chamarra que compró hace cinco años

Muchas veces puede suceder que adquiramos o compremos una prenda, y al notar que la misma no nos gusta o no nos queda como esperábamos, nos dirigimos a la tienda para cambiarla.

Sin embargo, las tiendas de ropa suelen contar con ciertas fechas de cambio que deben respetarse. Puede ser una semana, quince días, un mes, o lo que considere correcto la tienda.

Una mujer se volvió viral en las redes sociales recientemente tras querer cambiar una chamarra que compró hace 5 años. La mujer compartió su indignación en TikTok y su video se comenzó a compartir rápidamente entre los usuarios de dicha red social.

Se trata de una mujer de España que asegura que compró una chamarra en la tienda "Salsa" y mostró que la misma se ha dañado en la zona de los hombros. La mujer dice que no usó la chamarra más de 2 veces porque se la compró antes de la pandemia generada por el COVID-19.

"No uso la bolsa colgada, ni he lavado la chamarra para que se dañe así. Debe ser una prenda defectuosa, pero me llama la atención que ‘Salsa’ no se haga cargo de esto y que no me la cambie por otra chamarra, por otra prenda o me haga una nota de cambio", dice la mujer en el video de TikTok.

Para verificar que su historia es cierta, la indignada mujer mostró el ticket de compra que, efectivamente, aseguraba que había adquirido la chamarra el 8 de enero de 2018.

Incluso la mujer muestra en el video que es una asidua compradora de la marca y que siempre compra ropa ahí porque las prendas son de buena calidad. La española también dice que no se trata de una marca barata y que le llama la atención que la prenda se haya dañado así con tan poco uso.