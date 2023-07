El golfista lagunero Pável Casas está listo para Junior World Golf Championships 2023

El golfista lagunero Pável Casas se enfrenta hoy a uno de los retos más importantes en su corta pero exitosa y naciente carrera. Inicia su participación en el Junior World Golf Championships 2023.

En punto de las 13:30 horas locales (14:30 de Torreón), pegará por el tee del hoyo uno del legendario Torrey Pines Golf Course en La Jolla, California, al lado del estadounidense Burke McFarland, el oriundo de Honk Kong, Luke Brandler y el neerlandés Fedde Wassink.

Ayer con un clima agradable, realizó su ronda de práctica, la cual tuvo que programar desde días antes, para encontrar acomodo, en un campo considerado en el Top-20 de Estados Unidos, que ha albergado eventos importantes como el US Open que en el 2008 ganó Tiger Woods, así como en el 2021, cuando vio coronarse al español Jon Rahm.

"Es el Mundial, estamos listos y preparados mentalmente para poder jugar bien, esperando tener unas buenas rondas", comentó durante la última parte de su preparación en la Comarca Lagunera, tanto en el Campestre Torreón como Gómez Palacio.

SUEÑO CUMPLIDO

Además agregó el elemento de los Tigers de La Rosita, que ha sido campeón varias veces en la Gira Infantil y Juvenil de Golf de la Zona Norte: "Son sueños que se van haciendo realidad, todo el esfuerzo reflejado y poder representar a mí país es algo muy bonito y que siempre soñé".

Recientemente tomó parte en un torneo internacional en el norte de Dallas, Texas y aunque tuvo una buen actuación, no alcanzó a finalizar en un Top-10, que lo hubiera llenado de confianza y optimismo para el Mundial en San Diego.

"Tomo todo lo bueno de esa competencia, pero en los últimos días trabajé en lo que no me sentí cómodo, no tuve buenas salidas con el drive, por lo que estuve enfocado en mejorar mi swing, así es esto", comentó.

MUCHA ACCIÓN

La actividad veraniega para Casas Navarro no finaliza en el sur de California, ya que a su regreso, estará un par de semanas en su natal Gómez Palacio perfeccionando en La Laguna su juego, para tomar parte en el Junior America's Cup, que se desarrollará en el Red Hawk Golf & Resort de Reno, Nevada.

"Iré a la Ciudad de México, para unirme junto a 7 compañeros que también representarán al país en la America's Cup. Desde que empecé a jugar golf, les dije a mis papás que quería jugar ese torneo, así que estoy cerca de lograrlo", comentó.

El combinar entrenamientos y gran cantidad de torneos regionales, nacionales e internacionales, con el estudio, no ha sido del todo fácil, por lo que durante los últimos años, ha recibido gran apoyo por parte del Instituto Francés de la Laguna (IFL), para poder conjugar ambas actividades.

Recién terminó el mes pasado el cuarto semestre de bachillerato, por lo que agradeció tanto al hermano director de la institución lasallista, Julián Roberto Martínez Sánchez, como a la coordinadora de la sección Preparatoria, María Luisa Sifuentes Montelongo, además de los diferentes profesores de materias y sus mismos compañeros de clases, el apoyo recibido en el ciclo escolar.

Con un año por delante todavía de estudios, junto a sus padres Juan y Elisa, así como su padrino, Jorge Escandón, analizan el futuro para mediados del 2024, ya que la intención es que estudie en alguna universidad de la Unión Americana. Aunque ya tienen algunas ofertas, están en el proceso de selección para escoger la mejor opción.

16 AÑOS tiene el golfista lagunero Pável Casas, quien hoy jugará la primera ronda.