Carlos Trejo y Mery Rodríguez unen sus vidas en boda negra y metalera

"En martes ni te cases ni te embarques", reza un dicho popular; sin embargo, eso es algo que tiene sin cuidado a Carlos Trejo y Mery Rodríguez, quienes la tarde de este martes unieron sus vidas por la vía civil, en una "ceremonia negra", donde el código de vestimenta, tanto para los novios como para los invitados, fue de riguroso color negro.

Pero antes de que la pareja se diera el sí, EL UNIVERSAL pudo platicar con la novia, quien reveló que decidió que la temática del día más importante de su vida fuera lúgubre como una manera de homenajear al amor de su vida: "Más que una boda quisiera hacerle un homenaje a Carlos, por todos sus años de ser cazafantamas; además es algo original. Quiero que sea algo que no se haya visto y he recibido mucho apoyo de nuestros amigos en esta locura", comentó Mery, que tuvo de damas de honor a Diana Golden, Susan Quintana y Aurea Zapata, todas exparejas del actor Alfredo Adame, quien ha enfrentado problemas con su ahora esposo.

Mery explicó que su historia de amor comenzó hace 16 o 17 años atrás, cuando ella trabajaba con una de las exparejas del polémico cazafantasmas, luego de que él terminara su relación con esta persona ellos comenzaron a tratarse y desde entonces ya no volvieron a soltarse: "Ya nos conocemos muy bien, hemos pasado cosas buenas, malas y peores, pero eso es en verdad una pareja, hay que estar al cien apoyándonos, siempre con respeto y confianza, esto fue lo que nos ha llevado a formalizar esta relación", agregó.

También reveló que, a pesar de su aspecto rudo, fue Trejo quien se animó a pedirle matrimonio y espera que esta unión sea para toda la vida: "Fue él el que dijo que ya era tiempo, entonces ahora sí, hasta que seamos viejitos y se vaya uno de nosotros".

Al igual que la boda, el compromiso fue muy particular, hace casi tres años, y en medio de un panteón ubicado en Xochimilco a donde acudieron como parte de una investigación; ahí, en medio de las tumbas, Trejo le pidió que pasaran juntos el resto de sus vidas y ella aceptó encantada.

El compartir el día a día con alguien como Trejo, que su forma de vida incluye apariciones de fantasmas, brujas, ouijas y todo lo relacionado con el mundo paranormal, ya no es algo que espante a Mery, pues se ha acostumbrado tanto que ahora ella también lo disfruta.

"Desde el principio yo sabía a lo que se dedicaba Carlos y no me dio miedo, la verdad yo era bastante escéptica hasta que me tocó ver algo. Al final me fui acostumbrando, porque hay cositas a las que te tienes que adaptar, como que no duerma totalmente a oscuras o que él perciba cosas y tenga pesadillas, pero con el tiempo nos hemos acoplado muy bien".

Su empatía por el trabajo de Trejo ha llegado a tanto, que ahora ella también forma parte de su equipo y es la encargada de grabar y editar empatía al trabajo de Trejo, que ahora es ella quien se encarga de grabar las investigaciones y editarlas, incluso, dijo que no se arrepiente de haber dejado de lado sus estudios de actuación por seguir este camino, lo que sí le costó trabajo fue acostumbrarse a que su prometido sea una figura pública.

"Al principio sí fue complicado para mí, pero con el tiempo te vas acostumbrando, entendiendo y madurando, él me ha dicho que sí está conmigo es por algo y así hemos llevado una relación muy tranquila", finalizó.