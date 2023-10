Carlos Acevedo habla sobre el mal momento que vive Santos

El capitán de Santos Laguna, Carlos Acevedo, no solamente regresó a la cancha tras su lesión en el hombro izquierdo, también lo hizo y de manera frontal ante los micrófonos, inclusive, pidiendo una disculpa pública."En su momento no hablé, creo que se generó un corto circuito entre afición, jugadores, prensa, directiva", dijo el cancerbero de los Guerreros, en relación a un mensaje de escasos segundos brindado por Juan Brunetta, a nombre del equipo, luego de ser goleados en casa por el Necaxa, que no registraba triunfos en el Apertura 2023.

Y "El Guardián" agregó: "Estaba en una posición muy incómoda, no estaba teniendo participación, no quería mencionar o hablar algo que pudiera molestar a mis compañeros. Lo único que hice fue solidarizarme, pero quedó un cabo suelto".

Acevedo mandó un mensaje a los aficionados: "Decirle a la afición, que ha habido malos manejos, una mala comunicación por parte nuestra, que se queden tranquilos, estamos trabajando. No es que el equipo no quiera, la realidad es que entramos en una etapa media complicada y somos los únicos responsables. Es importante dignificar la unión, de volver a generar esa pasión".

En el mismo sentido y con su singular humildad, el guardavallas explicó: "Ofrecer una disculpa por lo que sucedió de cierta manera semanas atrás, la única forma de arreglarlo es con resultados y actitudes positivas, esas las generamos todos en el campo y poco a poco con ustedes (prensa)".

Argumentó que lo único que le puede decir a la afición, es que más que nunca necesitan de su apoyo. "Me encantaría venir el domingo y ver una mejor entrada. No lo digo y hablo a nombre de la institución, lo digo personalmente como jugador, que el estadio esté lleno de verdes y blancos, es una motivación extra".

Dijo que la única fórmula para que el público regrese al Corona, es generar resultados positivos, por lo que el partido que tuvieron el sábado pasado en el Azteca frente al líder América es una motivación, a pesar de la derrota: "Nos quedamos cortos para lo que hicimos, pero estamos en el camino de encontrar resultados. Después de una tormenta, viene lo positivo" indicó.Acerca de las pobres entradas que ha tenido el equipo en el TSM en las últimas jornadas, argumentó: "Claro que nos damos cuenta, no creo que estén alejados, llega el domingo y todos pendientes de Santos, y si es de visita, te juntas con los amigos y ves al Santos".

Y Acevedo ahondó en el tema: "Buscando la manera con actuaciones buenas y resultados, pero no se nos han dado, no ha sido un buen torneo, los números están ahí, pero ya se generó exigencia, debemos ser autocríticos también y ser conscientes que lo que estamos haciendo, no nos está dando".

En el tema personal, el arquero explicó: "El liderazgo es parte de mi esencia, de cómo soy. Me encantaría ser ídolo, pero eso le toca a las personas. Lo que busco es ser una figura positiva en la sociedad, en el deporte y este corto circuito, hay que arreglarlo y hacerlo juntos".

Motivado

Por otro lado, se mostró feliz de volver a tener un partido de Primera División: "Fueron casi 5 meses de mi último partido y con sentimientos encontrados, no pudimos traernos los puntos y debemos ver lo positivo, que se hizo un gran partido".

Confesó que siguen cometiendo muchos errores en la parte defensiva, por lo que se debe arreglar a la brevedad, para sumar puntos.

De la dolencia que hizo sobre el hombro izquierdo, el operado, luego de realizar una extraordinaria atajada, en el tiro libre ejecutado por su excompañero Leo Suárez, señaló: "Fue una jugada de alta exigencia, era para calmar las aguas de un partido intenso. La gente pensó que algo extraño, al contrario, fue algo que me dio confianza. Me quedo feliz y contento con mi caída, eso habla de un proceso de rehabilitación bueno y duro".

Indicó que el choque de la jornada anterior, era una buena prueba para él, a pesar de que no había tenido tiros a gol o alguna situación parecida a un partido de alta exigencia, por lo que solamente participó en el interescuadras con un par de atajadas, pero no ante el líder como el América en el Azteca.

Sobre la larga rehabilitación que tuvo, recordó: "Fueron varios meses, pero viéndolo del lado positivo, el jugar y estar con mis compañeros, es lo que me motiva, aunque también recibimos muchos goles también y hay cosas por mejorar".

Lamentó que tiempo atrás, tenía un verano importante, pero desde su lesión, el principal objetivo era jugar con Santos Laguna, por lo que conforme pasen los partidos, mejorando y con buenas actuaciones, buscará la Selección, ya que es su sueño, pero consciente que así ha sido su vida futbolística, llena de retos.

Y acerca de la controversia que nadie quitará a Paco Memo Ochoa del arco del Tricolor opinó: "Siempre lo he dicho, en México hay grandes arqueros, todos tenemos la ilusión de representar al país, yo lucharé todos los días de mi vida, en una competencia interna que se manejan en los equipos, para poder llegar a la selección".

Dejó en claro que tiene mucho respeto por Guillermo Ochoa, al ser un ídolo para mexicanos y todos los arqueros del país. "Que se me mencionen al lado de él, es un orgullo, pero primero debo pensar en el club".

Agradecido

Para finalizar, Acevedo se dio tiempo para agradecer a cada una de las personas, que lo ayudaron con el tema de la rehabilitación: "Me encantaría agradecer al club y la directiva, a la selección nacional por el apoyo brindado por mi lesión".

Pero también lo hizo de manera personal: "Los que estuvieron más cerca, como Carlos Moctezuma, en todos los viajes, a Pablo Barrionuevo, que estuvo día y noche recuperando mi movilidad en mi hombro. También Carlos del Toro en el tema del gimnasio. En selección, agradecer a Luis Maldonado, Daniel León, en su momento a Diego Cocca y Rodrigo Ares de Parga, porque cuando me lesioné estuvieron cerca, recordando una frase que se me quedó marcada, ya que antes de ser jugadores, somos humanos, así que estoy muy agradecido".